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29 июл 2019

Pagani готовится к премьере экстремального Huayra BC

Pagani готовится к премьере экстремального Huayra BC
Автор фото: фирма-производитель

Компания Pagani подготовила для Конкурса элегантности в Пеббл-Бич очередную новинку — гиперкар Huayra BC Roadster

От компании Pagani, которая славится своими неординарными спорткарами уже давно не было каких-либо новостей.  Последним ярким проектом был  Pagani Huayra Roadster, который показали в 2017 году. В компании назвали его «самым сложным проектом» из когда-либо реализованных.  За счет использования нового монокока из титана и углеволокна открытый вариант «Уайры» оказался на 80 килограммов легче купе — его снаряженная масса составила 1280 килограммов.

Однако сейчас стало известно, что компания готовится представить новую версию родстера «Уайра» с приставкой BC,  которая станет легче и мощнее автомобиля в обычном исполнении.  К слову о мощности, в обычном Huayra Roadster используется двигателем V12 Mercedes-AMG, который выдает 764 силы и 1000 Нм крутящего момента. Эксперты полагают, что в версии BC его показатели «доведут» уже до 800 лошадиных сил.

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