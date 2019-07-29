Pagani готовится к премьере экстремального Huayra BC

Компания Pagani подготовила для Конкурса элегантности в Пеббл-Бич очередную новинку — гиперкар Huayra BC Roadster

От компании Pagani, которая славится своими неординарными спорткарами уже давно не было каких-либо новостей. Последним ярким проектом был Pagani Huayra Roadster, который показали в 2017 году. В компании назвали его «самым сложным проектом» из когда-либо реализованных. За счет использования нового монокока из титана и углеволокна открытый вариант «Уайры» оказался на 80 килограммов легче купе — его снаряженная масса составила 1280 килограммов.

Однако сейчас стало известно, что компания готовится представить новую версию родстера «Уайра» с приставкой BC, которая станет легче и мощнее автомобиля в обычном исполнении. К слову о мощности, в обычном Huayra Roadster используется двигателем V12 Mercedes-AMG, который выдает 764 силы и 1000 Нм крутящего момента. Эксперты полагают, что в версии BC его показатели «доведут» уже до 800 лошадиных сил.