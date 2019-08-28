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28 авг 2019

В Pagani задумались над созданием внедорожника

В Pagani задумались над созданием внедорожника

Порой кажется, что мир куда-то катится по колее, в автомобильном мире это особенно заметно. Яркий пример - производители спортивных автомобилей начинают производить кроссоверы

Основатель итальянской компании Pagani Горацио Пагани рассказал, что руководство всерьез рассматривает вариант выпустить на рынок первый внедорожник. Он может появиться после 2025 года. Конечно, прямых намеков на производство кроссовера не было.  Просто топ-менеджер заявил, что марка хочет сделать нечто «радикальное» после 2025 года, а разработка внедорожника является лишь одним из вариантов.

Если это произойдет, то итальянский производитель хочет разрабатывать модель совместно с инженерами Mercedes-Benz. Пагани заметил, что немецкий партнер давно работает в этом сегменте и мог бы поделиться своими платформами. Забавно, но топ менеджер заявил, что стоимость внедорожника точно будет не меньше трех миллионов евро. Однако, как добавил Пагани, даже на такой автомобиль найдется покупатель.

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