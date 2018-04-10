В апреле были повышены ставки утилизационного сбора, причем сильнее всего, на автомобили с двигателями, которые устанавливаются на автомобили массового сегмента (до 2 литров). Узбекская GM Uzbekistan стала первой компанией, которая подняла у нас в стране из-за этого цены.

Напомним, что завод продает у нас ряд старых моделей Chevrolet под брендом Ravon. Так, цены на Ravon Gentra выросли на 10 тысяч рублей до 569-699 тысяч рублей, на Ravon R2 и Nexia — на 20 тысяч рублей. Теперь они стоят от 489 и 499 тысяч рублей соответственно. Цены на Ravon R4 выросли в зависимости от комплектации на 10-30 тысяч рублей, теперь эта модель предлагается за 529 000 рублей в базовой комплектации до 659 000 в топовой версии.

«Увеличение утилизационного сбора повлияло на Ravon как автопроизводителя, полностью импортирующего свою продукции в Россию из Узбекистана», — говорится в заявлении пресс-службы компании.

Напомним, что с 1 апреля этого года в России были увеличены ставки утилизационного сбора. Сильнее всего они увеличились на автомобили с двигателями до 2 литров (+90% до 84 тысяч рублей) и на машины с двигателями от 2 до 3 литров (+49,2% до 125 тысяч рублей).