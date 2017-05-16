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Первый международный

Председатель оргкомитета выставки Павел Беккель
Председатель оргкомитета выставки Павел Беккель
Один из омнибусов, доставлявших публику на выставку
Один из омнибусов, доставлявших публику на выставку
Автомобиль, победивший в гонке Москва – Санкт-Петербург, приуроченной к выставке
Автомобиль, победивший в гонке Москва – Санкт-Петербург, приуроченной к выставке

Традиция проводить в России международные автомобильные салоны уходит своими корнями далеко в прошлое: первый из них открылся в Санкт-Петербурге в мае 1907 года. С тех пор минуло 110 лет

За первые пять лет ХХ века автомобиль обосновался в России и перешел из разряда диковин в категорию вполне реальных, хотя и не совсем понятных средств передвижения. Спрос на самоходы рос довольно быстро. Первыми наметившийся «автобум» заметили французы, которые тогда прочно удерживали первенство на российском рынке.

В то время в Париже издавалась популярнейшая газета L’Auto, при которой действовал специальный Комитет по организации автомобильных выставок, с его участием прошли выставки в Париже, Мадриде, Берлине, Лондоне и ряде других европейских столиц. А вот Россия до поры оставалась в стороне. Исправить положение решили в 1906 году, когда Комитет обратился в российский журнал «Автомобиль» с предложением устроить в Санкт-Петербурге международный автосалон.

Все фирмы в гости к нам

Предложение понравилось, но взяться за столь масштабное предприятие в одиночку журнал не мог, поэтому его издатель Андрей Платонович Нагель обратился за содействием в Российское автомобильное общество. Идею поддержали, и уже в январе 1907 года об этом известили редакцию L’Auto. Для организации выставки образовали Главный комитет, куда помимо французов вошли и наши соотечественники. Председателем был избран П.П. Беккель, кроме него в состав входили известные русские автомобилисты – П.Н. Беляев, А.П. Нагель, А.А. Палтов, В.В. Гудович и другие.

Под выставку удалось заполучить Михайловский манеж. Экспоненты должны были подать заявку до 18 марта, а распределять стенды начали 23 марта. Закрытие планировали на 4 июня. В официальных документах мероприятие именовалось «Первой международной выставкой автомобилей, двигателей велосипедов и спорта». Участвовать в экспозиции выразили желание практически все ведущие производители Европы.

Самым представительным был, разумеется, французский отдел: 30 компаний, выпускавших автомобили, моторы, шины, запчасти и аксессуары, получили свои стенды. В их числе знаменитые Berliet, La-Buire, Charron, Delahaye, Panhard-Levassor, Lorrain-Dietrich, Renault, шинник Michelin и прочие.

Основные конкуренты – немцы – существенно отставали от фаворитов: всего 13 фирм, включая Mars, Mercedes, N.A.G, Opel, Continental, вступили в борьбу за кошельки русских покупателей. Италия и Бельгия были представлены скромнее, но тоже громкими именами – Fiat, Itala, Rapid. Даже Швейцария и Дания сочли нужным поучаствовать, хотя осознавали, что ни французов, ни немцев им не обойти. Не могли упустить момента и отечественные компании. Свою продукцию демонстрировали Товарищество «Треугольник», Акционерное общество «Г.А. Лесснер», «Фрезе и К », а также ряд торговых домов, представлявших интересы своих зарубежных партнеров.

Все экспонаты делились на классы. В первый попадали автомобили, шасси и автомобильные корпуса, установленные на шасси сторонних фирм. Причем компании, экспонировавшиеся в первом классе, лишались права выставляться в других категориях. Во второй класс входили небольшие авто, шасси и корпуса для них, а также мотоциклы и велосипеды всех систем. В третьем демонстрировались шины, рамы, промышленные двигатели, оборудование для ремонта и ухода за автомобилями. Далее шли костюмы, одежда и обувь для автоспорта, циклизма и туризма. В пятом классе оказались грузовики, омнибусы, сельхозмашины и другая тяжелая техника. Шестой класс объединил «водные автомобили», то есть моторные лодки, буксиры, самоходные баржи, оснащенные ДВС и т.д.

Для доставки в манеж публики по Невскому ходили два моторных омнибуса. Посетителей развлекали «синематографическими фильмами на автомобильные темы». Билеты стоили от 50 копеек до 1 рубля, но лица, состоявшие в РАО, пропускались бесплатно по предъявлению членского билета или значка Общества. Для них выставка открывалась в 10 часов дня, для прочей публики на час позже и работала до 23 часов.

На торжественной церемонии открытия присутствовали министр торговли и промышленности Дмитрий Философов, министр путей сообщения Николай Шауфус, министр народного просвещения Петр Кауфман и ряд других почетных гостей. По случаю открытия автосалона император и члены царской фамилии прислали приветственные телеграммы.

По всеобщему мнению, выставка вышла удачной во многих отношениях. Даже избалованные роскошью петербуржцы не могли придраться к оформлению самого Манежа и стендов. Кроме того, столь дорогих и изысканных автомобилей в России еще не видели: французы и немцы соревновались между собой в роскоши убранства стендов и выставленной на них техники. Российские промышленники в меру своих возможностей тянулись за иностранцами. Всего в Михайловском манеже было выставлено одних автомобилей на 1,5 млн рублей. Значительная их часть была продана в ходе выставки.

Правда, современники отмечали, что некоторые очень дорогие машины так и остались без владельцев. Потенциальные клиенты, имея 3–5 тыс. рублей на автомобиль, не готовы были приобретать роскошные авто за 7–12, а то и за все 15 тыс. рублей.

В рамках салона были разыграны призы за лучшую продукцию. Помимо иностранцев в числе призеров оказалось и несколько отечественных компаний. Так, Акционерное общество «Г.А.  Лесснер» получило Большую золотую медаль Его Императорского Величества «за установление автомобильного производства в России». Вручили награду и фирме «Фрезе и Ко» – «за производство автомобильных кузовов и инициативу распространения автомобилей в стране». Не обошлось и без курьезов. Министерство путей сообщения, например, решившее поощрить «курьерский автомобиль», под которым подразумевалась «хорошо закрытая от дождя», надежная и прочная машина с двигателем не менее 12,5 л.с., присудило свою награду… шасси без кузова. «Где же укрытие от дождя?» – язвили по этому поводу журналисты. Отличилось и Министерство торговли и промышленности, учредившее медаль за лучший двигатель для сельскохозяйственной техники и в итоге поощрившее… лодочный мотор.

Закрытие мероприятия ознаменовалось не совсем обычным соревнованием: автомобили отправлялись в погоню за воздушным шаром, запущенным с территории выставки. Победителем должен был стать тот, кто первым подоспеет к месту посадки и привезет воздухоплавателя обратно в манеж. Но и тут не обошлось без сбоев: воздушный шар улетел недалеко, зацепившись за телеграфный столб в Пулково. Подоспевшим автомобилистам Данилову и Нобелю пришлось буквально спасать незадачливого воздухоплавателя. Они-то и стали победителями.

Подводя итоги

Значение Первой русской международной автомобильной выставки невозможно переоценить. Во-первых, отечественная публика наглядно познакомилась с достижениями автомобилестроения мирового уровня и смогла приобрести современные машины, а после выставки спрос на самодвигатели в России вырос, что дало возможность на следующий год повторить экспозицию уже в Москве. Во-вторых, иностранные фабриканты и продавцы смогли оценить возможности российского рынка и увидеть, в какой среде будет эксплуатироваться их техника. В дальнейшем это позволило приспособить ее к «специфическим русским условиям».

Кроме того, успех салона подхлестнул активность отечественных энтузиастов-автомобилистов. Журнал «Автомобиль» тогда писал: «Русские автомобилисты могут торжествовать. Россия окончательно причислена к сонму великих автомобильных держав. По-видимому, теперь постоянно будут устраиваться, как у европейских соседей, и у нас ежегодные автомобильные салоны».

Правда, наряду с дифирамбами в адрес устроителей звучала и критика. Особенно досталось экспертам военного ведомства, пожелавшим устроить «особо строгие испытания» для грузовиков. Автомобили, предназначенные для движения по шоссе, испытывались ими на бездорожье, да еще с полной нагрузкой. В результате несколько машин было поломано. Военные остались недовольны качеством грузовиков, но весьма довольны собой – их испытания оказались настолько «строгими», что иностранная техника с ними не справилась! Но их понять можно: в боевых условиях техника не всегда ездит по дорогам…

Успех первого автосалона положил начало традиции проведения автомобильных выставок в нашей стране. До 1917 года они проходили не только в Санкт-Петербурге, но и в Москве, Киеве, Одессе.

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