В Россию привезли Tank 400

Модельный ряд китайской марки Tank в России неофициально пополнился новым внедорожником Tank 400. Автомобиль оценили в 5 299 000 рублей

До России добралась пока только гибридная модификация под названием Hi4-T, которая совсем недавно дебютировала на родном рынке. Бензиновая версия появится чуть позже, вероятно, в начале следующего года. По сравнению с официально представленным в России Tank 500, новая модель имеет большие размеры: 4985/1960/1900 мм., а колесная база - 2850. У автомобиля неплохие внедорожные характеристики: дорожный просвет - 224 мм., глубина преодолеваемого брода - 800 мм., а углы въезда и съезда - 33 и 30 градусов соответственно.

Tank 400 получил гибридную силовую установку с 2,0-литровой бензиновой «турбочетверкой» и одним электромотором. Суммарная мощность - 408 л.с. и 750 Нм крутящего момента. Емкость аккумулятора - 37,1 кВт*ч. Запас хода в гибридном режиме - 800 км (по циклу WLTC). Автомобиль комплектуется 9-ступенчатым «роботом». Привод - полный.