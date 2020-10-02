Tesla Model 3 проиграла «немцам» в новом тесте EuroNCAP

Ассоциация EuroNCAP, изучающая безопасность современных автомобилей, опубликовала результаты новых тестов. На этот раз испытаниям подверглись системы помощи водителям, и итог получился неожиданным: Tesla Model 3, которая гордится своими системами, проиграла моделям «большой немецкой тройки»

Проверке подлежал ассистент Highway Assist, сочетающий в себе функции адаптивного круиз-контроля и помощника контроля рядности. Какими именно способами EuroNCAP тестирует работу электроники, пока не уточняется, но испытания разделены на две большие группы.

Первая — под названием Assistance Competence — оценивает баланс между техническими возможностями систем и степенью вовлечённости водителя в процесс (испытатели считают, что электроника не должна позволять водителю отвлекаться). Вторая именуется Safety Backup и учитывает способность помощников вовремя отреагировать на критическую ситуацию. Оценка автомобилям выставляется по четырёхбалльной системе — от «начального» до «очень хорошего» уровня. Tesla Model 3, которая позиционируется как один из самых технологичных автомобилей, заслужила оценку «умеренно», то есть две звезды. Эксперты назвали это «большим разочарованием», объяснив такие результаты чрезмерной самостоятельностью бортовой электроники.