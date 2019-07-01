Почему горит Tesla: ответ найден!

Компания Tesla объявила о завершении расследования причин самовозгорания Model S на парковое в Шанхае, которое произошло в апреле этого года. Команда специалистов не нашла дефектов в системе управления электропитанием, но обнаружила дефектный батарейный модуль

Причиной самовозгорания электрокара стал модуль аккумуляторов, расположенный в передней части автомобиля. В связи с итогами расследования, Tesla приняла решение обновить внутреннее ПО блока управления зарядкой и терморегулированием для Model S и Model X. При этом пока не ясно, вызван ли дефект ошибкой при сборке модуля или в нем были установленные некачественные аккумуляторные ячейки.

В любом случае, с одной причиной возгорания компании удалось разобраться, однако, впереди их ждет еще много разбирательств, например, в феврале этого года в загоревшейся после аварии Tesla Model S погиб человек. Инцидент произошел в Майами. Пожар долгое время не удалось потушить, а освободить водителя не позволили заблокированные двери, которые должны были сами открыться после удара. Не взирая на это, в компании уверены, что вероятность самовозгорания батарейных машин в 10 раз ниже, чем у аналогов с бензиновыми двигателями.