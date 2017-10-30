Электромобили Tesla Model S популярны в Европе, но здесь многим нравятся универсалы, а таких моделей у Tesla в гамме нет. Но если очень хочется, то возможно все: голландское ателье RemetzCar объявило о создании универсала на базе Model S.

В принципе голландцам не впервые преображать Model S: до этого они показали… катафалк на базе Model S. Но сделать спортивный универсал сложнее, потому RemetzCar обратилась к сторонней помощи: дизайн грузопассажирской версии разработала британская студия Neils van Roij Design.

Судя по тизеру и надписи «Shooting Stars» RemetzCar решили превратить Model S в шутинг-брейк, то есть трехдверный универсал. Однако на скетчах изображен пятидверный автомобиль с задними дверями и пока не очень понятно чему верить.

В RemetzCar говорят, что потратили больше года на создание универсала. Машину планируется представить в марте следующего года и выпустить ограниченным тиражом в 20 экземпляров. Тогда же будет раскрыта и стоимость машины.