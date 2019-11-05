Тесла стала энерджайзером

Компания сделала электрокар Model S мощнее для конкуренции с Porsche Taycan

Автомобили Tesla, похоже, обладают встроенным ядерным реактором, который раскрывает свой потенциал при помощи какого-то компьютера. Иначе как объяснить тот факт, что мощность автомобилей повышается банальной прошивкой.

В этот раз компания Tesla обновила программное обеспечение для электрокара Model S, что позволило увеличить пиковую мощность силовой установки на 50 лошадиных сил. Глава американского автопроизводителя Илон Маск отметил, что прибавка в отдаче позволит автомобилю обогнать Porsche Taycan в дрэговом заезде на четверть мили (402 метра).

Кстати, ранее стало известно, что Tesla снова начала тестировать новые версии Model S на «Нюрбургринге» в рамках подготовки к рекорду «Северной петли». Американцы собираются отобрать звание быстрейшего четырехдверного электрокара трассы. Им также является уже упомянутый Porsche Taycan.