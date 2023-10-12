Автомобильный портал Motorpage
12 окт 2023

Tesla Model Y стал самым продаваемым автомобилем в мире

Tesla Model Y стал самым продаваемым автомобилем в мире
Автор фото: фирма-производитель

Согласно опубликованной порталом Focus2move информации, с января по август 2023 года продажи кроссоверов Tesla Model Y в 162 странах мира выросли на 76,7% до 758 645 единиц. Таким образом, Tesla Model Y стал самым продаваемым автомобилем в мире

Новый лидер также знаменует переход покупательского предпочтения от автомобилей с традиционным ДВС к электромобилям. Напомним, что в прошлом году пьедестал занимала Toyota Corolla с 840 000 продаными экземплярами. Теперь данная модель опустилась на второе место. За 8 месяцев 2023 года было продано 711 780 автомобилей. Замыкает ТОП-3 пикап Ford F-Series с 595 675 экземплярами (+18,6%). Лидер 2020 года Toyota RAV4 опустился на четвертое место с 567 196 проданными автомобилями. На пятом месте Honda CR-V с 434 792 экземплярами. Популярные в России китайские модели в «десятку» не вошли.

Напомним, что Tesla Model Y оснащается двумя электромоторами суммарной мощностью 345 л.с. и 493 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч - 5 с. Максимальная скорость - 217 км/ч. Привод - полный. Самая дорогая версия получила два электродвигателя суммарной мощностью 534 л.с. и 660 Нм. В данном случае автомобиль сможет набрать «сотню» за 3,7 с. Обе версии комплектуются батареей емкостью 90 кВт*ч, которая позволит преодолеть до 533 км на одном полном заряде.

При написании новости использовалась информация:
focus2move

Комментарии к новости

Последние новости

...
Tesla Model Y

В Китае обновилась Tesla Model Y

02 октября 2023
Tesla Model Y

Tesla Model Y продолжает держать лидерство на европейском рынке

25 сентября 2023
Tesla Model Y

У Tesla Model Y появилась доступная версия

11 апреля 2023
Tesla Model Y «Delta Edition»

Tesla Model Y превратили в настоящий внедорожник

21 декабря 2022
Tesla Model Y (2021)

Илон Маск анонсировал выпуск семиместного кроссовера Model Y

15 октября 2020
Tesla Model Y 2020

В России открыли прием заказов на Tesla Model Y

05 апреля 2019

 Новости Tesla Motors Model Y

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jetour Dashing - jetour dashing (2023) «догнать кролика» Тест драйв
10 октября 2023

Jetour Dashing
"«Догнать кролика»"
Livan X3 Pro - livan x3 pro (2023) как средство передвижения
Тест драйв
03 октября 2023

Livan X3 Pro
"Livan X3 Pro как средство передвижения"
Chery Arrizo 8 - chery arrizo 8 (2022) правила бизнеса
Тест драйв
27 сентября 2023

Chery Arrizo 8
"Правила бизнеса"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 9 2 5