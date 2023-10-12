Согласно опубликованной порталом Focus2move информации, с января по август 2023 года продажи кроссоверов Tesla Model Y в 162 странах мира выросли на 76,7% до 758 645 единиц. Таким образом, Tesla Model Y стал самым продаваемым автомобилем в мире

Новый лидер также знаменует переход покупательского предпочтения от автомобилей с традиционным ДВС к электромобилям. Напомним, что в прошлом году пьедестал занимала Toyota Corolla с 840 000 продаными экземплярами. Теперь данная модель опустилась на второе место. За 8 месяцев 2023 года было продано 711 780 автомобилей. Замыкает ТОП-3 пикап Ford F-Series с 595 675 экземплярами (+18,6%). Лидер 2020 года Toyota RAV4 опустился на четвертое место с 567 196 проданными автомобилями. На пятом месте Honda CR-V с 434 792 экземплярами. Популярные в России китайские модели в «десятку» не вошли.

Напомним, что Tesla Model Y оснащается двумя электромоторами суммарной мощностью 345 л.с. и 493 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч - 5 с. Максимальная скорость - 217 км/ч. Привод - полный. Самая дорогая версия получила два электродвигателя суммарной мощностью 534 л.с. и 660 Нм. В данном случае автомобиль сможет набрать «сотню» за 3,7 с. Обе версии комплектуются батареей емкостью 90 кВт*ч, которая позволит преодолеть до 533 км на одном полном заряде.