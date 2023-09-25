Tesla Model Y продолжает держать лидерство на европейском рынке

На протяжении последних восьми месяцев кроссовер Tesla Model Y занимает лидирующую позицию по продажам на европейском рынке

Только за август было продано 19 725 экземпляров, что на 189% больше по сравнению с аналогичными показателями за прошлый год. В общей сложности с января по сентябрь 2023 года Американская компания реализовала в Европе 151 000 Model Y. На следующей ступеньке лидерства находится Dacia Sandero с отрывом в 3 000 экземпляров. Тройку самых продаваемых машин в Европе за этот год замкнул Volkswagen Tiguan с 138 000 автомобилей.

Напомним, что Tesla Model Y в версии Long Range оснащается электрической силовой установкой суммарной мощностью 345 л.с. и 493 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч - 5 с. Максимальная скорость - 217 км/ч. Привод - полный. Самая дорогая версия Performance получила электромоторы мощностью 534 л.с. и 660 Нм. В данном случае автомобиль сможет набрать «сотню» за 3,7 с. Обе комплектации получили батарею емкостью 90 кВт*ч, которая позволит преодолеть до 533 км на одном полном заряде.