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25 сен 2023

Tesla Model Y продолжает держать лидерство на европейском рынке

Tesla Model Y продолжает держать лидерство на европейском рынке
Автор фото: фирма-производитель

На протяжении последних восьми месяцев кроссовер Tesla Model Y занимает лидирующую позицию по продажам на европейском рынке

Только за август было продано 19 725 экземпляров, что на 189% больше по сравнению с аналогичными показателями за прошлый год. В общей сложности с января по сентябрь 2023 года Американская компания реализовала в Европе 151 000 Model Y. На следующей ступеньке лидерства находится Dacia Sandero с отрывом в 3 000 экземпляров. Тройку самых продаваемых машин в Европе за этот год замкнул Volkswagen Tiguan с 138 000 автомобилей.

Напомним, что Tesla Model Y в версии Long Range оснащается электрической силовой установкой суммарной мощностью 345 л.с. и 493 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч - 5 с. Максимальная скорость - 217 км/ч. Привод - полный. Самая дорогая версия Performance получила электромоторы мощностью 534 л.с. и 660 Нм. В данном случае автомобиль сможет набрать «сотню» за 3,7 с. Обе комплектации получили батарею емкостью 90 кВт*ч, которая позволит преодолеть до 533 км на одном полном заряде.

При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал

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