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21 дек 2022

Tesla Model Y превратили в настоящий внедорожник

Tesla Model Y превратили в настоящий внедорожник
Автор фото: фирма-производитель

Можно ли из электрического кроссовера сделать настоящего покорителя бездорожья? На первый взгляд эта идея кажется сумасшедшей. С другой стороны, специалисты ателье Delta 4x4 демонстрируют, что ничего невозможного нет

Итак, перед вами Tesla Model Y «Delta Edition» - проект от мастеров вышеуказанного ателье.  Инженеры основательно модифицировали электрокар – установили новую подвеску с увеличенным (до 220 миллиметров) дорожным просветом.  Также машине расширили колею, перекрасили кузов в матовый серый цвет и установили экспедиционный багажник с яркой светодиодной балкой. Еще один дополнительный свет смонтировали на переднем бампере.

Что касается силовой установки, то она осталась прежней -  345-сильный электрический мотор и полный привод.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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