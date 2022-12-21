Tesla Model Y превратили в настоящий внедорожник

Можно ли из электрического кроссовера сделать настоящего покорителя бездорожья? На первый взгляд эта идея кажется сумасшедшей. С другой стороны, специалисты ателье Delta 4x4 демонстрируют, что ничего невозможного нет

Итак, перед вами Tesla Model Y «Delta Edition» - проект от мастеров вышеуказанного ателье. Инженеры основательно модифицировали электрокар – установили новую подвеску с увеличенным (до 220 миллиметров) дорожным просветом. Также машине расширили колею, перекрасили кузов в матовый серый цвет и установили экспедиционный багажник с яркой светодиодной балкой. Еще один дополнительный свет смонтировали на переднем бампере.

Что касается силовой установки, то она осталась прежней - 345-сильный электрический мотор и полный привод.