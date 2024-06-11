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11 июн 2024

Илон Маск не планирует обновлять Tesla Model Y

Илон Маск не планирует обновлять Tesla Model Y
Автор фото: фирма-производитель

Глава компании Tesla Илон Маск считает, что Model Y в ближайшее время не требуется рестайлинг. Однако в то же время, по инсайдерской информации, компания уже готовит обновление кроссовера

Вероятно, компании потребуется еще год или два, чтобы окончательно подготовить рестайлинг к дебюту. Если судить, что Model 3 в первом поколении прожила 6 лет до модернизации, то Model Y, которая дебютировала в 2020 году, получит рестайлинг не раньше 2026 года. Можно предположить, что кроссовер обзаведется новой внешностью в угоду лучшей аэродинамики. Немного изменятся бампера и будет добавлен новый дизайн колесных дисков. Также доработают интерьер и электронику.

Маск утверждает, что автомобиль улучшают постоянно, но необходимо учитывать, что у Model Y много конкурентов, особенно в Китае, где они уже начали отбирать соответствующий сегмент рынка у американца. При этом, автопроизводители в Поднебесной не боятся часто обновлять свои модели, порой даже каждый год.

При написании новости использовалась информация:
carbuzz

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