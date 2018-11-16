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16 ноя 2018

Автомобили Tesla приедут к клиенту. Лично

Автомобили Tesla приедут к клиенту. Лично
Автор фото: фирма-производитель

Илон Маск заявил о новой функции автопилота, которая будет реализована уже в следующем году

Беспилотные автомобили Tesla уже через год смогут сами приезжать к двери дома покупателя. Во всяком случае, так написал основатель компании в своем Twitter. "Скорее всего, технически они смогут это делать уже через год. Дальше все будет зависеть от регуляторов", — ответил Маск на вопрос, когда беспилотные автомобили Tesla смогут сами приезжать к двери покупателя."

Напомним, что Tesla  занимается серьезными исследованиями в области автопилотов. Цель компании - четвертый уровень систем, как минимум. Напомним, что эта ступень систем обеспечивает уже автономное перемещение автомобиля по дорогам общего пользования без контроля водителя. Кстати, в своем заявлении Илон Маск также сообщил о том, что Tesla приобрела дополнительные грузовые мощности, чтобы обеспечить быструю доставку уже существующих электромобилей. В частности, компания будет использовать специализированные суда для транспортировки автомобилей в Европу и Азию в первом квартале следующего года. В числе рынков реализации называется и Китай, куда знаменитые электромобили придут уже в апреле.

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При написании новости использовалась информация:
Авторамблер, РИА Новости

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