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29 янв 2019

Бах - гроза угонщиков

Бах - гроза угонщиков
Автор фото: фирма-производитель

Компания Tesla вводит новую систему безопасности, которая будет отпугивать угонщиков с помощью легендарной органной токкаты и фуги (ре минор) Иоганна Себастьяна Баха. Об этом гордо поведал в своем Twitter Илон Маск

Разумеется это, в первую очередь, «пасхалка», однако вполне живая и функционирующая. Первая бета-версия Sentry Mode должна появиться в течение ближайших недель. Система будет работать на всех Tesla Model S, Model X и Model 3. Кстати, Маск сообщил, что помимо классической органной партии, Tesla будет изредка проигрывать произведение в обработке в стиле "Металл", так что нарушители точно испугаются, если не больше…

Интересно, что в новой системе безопасности есть и полезные функции, например, возможность использования камер кругового обзора для записи видео во время парковки автомобиля. 

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При написании новости использовалась информация:
РБК, motor

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