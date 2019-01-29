Бах - гроза угонщиков

Компания Tesla вводит новую систему безопасности, которая будет отпугивать угонщиков с помощью легендарной органной токкаты и фуги (ре минор) Иоганна Себастьяна Баха. Об этом гордо поведал в своем Twitter Илон Маск

Разумеется это, в первую очередь, «пасхалка», однако вполне живая и функционирующая. Первая бета-версия Sentry Mode должна появиться в течение ближайших недель. Система будет работать на всех Tesla Model S, Model X и Model 3. Кстати, Маск сообщил, что помимо классической органной партии, Tesla будет изредка проигрывать произведение в обработке в стиле "Металл", так что нарушители точно испугаются, если не больше…

Интересно, что в новой системе безопасности есть и полезные функции, например, возможность использования камер кругового обзора для записи видео во время парковки автомобиля.