Автомобильный портал Motorpage
26 фев 2019

И пусть покой нам снится

И пусть покой нам снится

Компания Tesla обещает довести свой автопилот до совершенства в ближайшие два года. После этого он даже позволит водителю преспокойно спать за рулем. Правда, всеми функциями воспользоваться не получится

Несмотря на скепсис со стороны автолюбителей и экспертов, с осени 2016 года Tesla снабжает свои электромобили комплектом аппаратуры, необходимым для полностью беспилотного вождения (4 и 5 уровни по классификации SAE): камеры кругового обзора, ультразвуковые датчики «по кругу» и фронтальный радар. Пока что всё это железо не работает на полную мощность, так как, с одной стороны, производитель ещё не закончил разработку управляющей программы, а с другой – к появлению коммерческих беспилотников не готово дорожное законодательство.

К слову о законодательстве, Илон Маск заявил, что активация полностью беспилотного режима может быть отложена из-за требования властей, то есть, неготовности всё того же законодательства. До недавнего времени у автопроизводителей были иллюзии, что правительства всех передовых стран дружно и энергично напишут правила эксплуатации беспилотников, но дело застопорилось из-за невозможности разрешения ряда ключевых вопросов. Например, кто, в случае ДТП, будет отвечать за гибель людей и материальный ущерб.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Колеса , Fortune

Комментарии к новости

Последние новости

...
Tesla

В Тесле и животным комфортно

18 февраля 2019

Tesla Roadster - год в космосе

08 февраля 2019

Правильные инвестиции

07 февраля 2019

Пикап Tesla покажут уже летом

01 февраля 2019

Бах - гроза угонщиков

29 января 2019
Tesla

Полиция электрифицируется

28 января 2019

 Новости Tesla Motors

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Sportage - kia sportage gt line 2019 баланс для позитива Тест драйв
24 февраля 2019

KIA Sportage
"Баланс для позитива"
УАЗ Patriot - uaz patriot 2019 по-мужски
Тест драйв
22 февраля 2019

УАЗ Patriot
"По-мужски"
KIA Optima, Subaru Legacy - сравнительный тест. kia optima gt line 2019 проверяет на прочность вернувшегося в россию subaru legacy 2018
Сравнительный тест
20 февраля 2019

KIA Optima, Subaru Legacy
"KIA Optima GT Line проверяет на прочность вернувшегося в Россию Subaru Legacy"
KIA Rio - kia rio 2017 совмещает спортивные наклонности с семейными ценностями
Тест драйв
18 февраля 2019

KIA Rio
"KIA Rio совмещает спортивные наклонности с семейными ценностями"

Написано новостей:

2 2 8 6 5