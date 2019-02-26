И пусть покой нам снится

Компания Tesla обещает довести свой автопилот до совершенства в ближайшие два года. После этого он даже позволит водителю преспокойно спать за рулем. Правда, всеми функциями воспользоваться не получится

Несмотря на скепсис со стороны автолюбителей и экспертов, с осени 2016 года Tesla снабжает свои электромобили комплектом аппаратуры, необходимым для полностью беспилотного вождения (4 и 5 уровни по классификации SAE): камеры кругового обзора, ультразвуковые датчики «по кругу» и фронтальный радар. Пока что всё это железо не работает на полную мощность, так как, с одной стороны, производитель ещё не закончил разработку управляющей программы, а с другой – к появлению коммерческих беспилотников не готово дорожное законодательство.

К слову о законодательстве, Илон Маск заявил, что активация полностью беспилотного режима может быть отложена из-за требования властей, то есть, неготовности всё того же законодательства. До недавнего времени у автопроизводителей были иллюзии, что правительства всех передовых стран дружно и энергично напишут правила эксплуатации беспилотников, но дело застопорилось из-за невозможности разрешения ряда ключевых вопросов. Например, кто, в случае ДТП, будет отвечать за гибель людей и материальный ущерб.