Замена батареи Tesla оказалась дороже самого автомобиля

Владелец Tesla Model S 2013 года выпуска обратился в официальный американский сервис за расчетом стоимости замены тяговой батареи, и итоговая сумма его очень удивила

По данным, опубликованным владельцем автомобиля, стандартный аккумулятор емкостью 60 кВт·ч обойдется почти в 14 тыс. долларов (чуть больше 1 млн рублей). При этом большая часть суммы приходится именно на сам батарейный блок, а не на обслуживание. Альтернативный вариант в виде установки более емкой батареи на 90 кВт·ч оказался еще дороже и превысил отметку в 23 тыс. долларов (1,75 млн рублей).

Для сравнения, рыночная стоимость подержанных Tesla Model S примерно того же периода выпуска в США сегодня оценивается от 12 до 15 тысяч долларов (примерно от 900 тыс. до 1,14 млн рублей), а экземпляры,выпущенные до 2020 года, оцениваются от 20 до 30 тыс. долларов (1,5 - 2,3 млн рублей).

Альтернативой официальному сервису могут стать батареи от сторонних поставщиков, которые стоят заметно дешевле. Однако даже в этом случае вложения часто сопоставимы с рыночной ценой автомобиля.

