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10 авг 2018

Маск решил сделать Tesla частной компанией

Маск решил сделать Tesla частной компанией

Глава Tesla Илон Маск задумался над тем, чтобы сделать компанию частной и выкупить все акции, находящиеся в свободной продаже

О том, что Tesla может выкупить акции Маск написал в своем твиттере, заявив, что компания выкупит акции, когда их цена достигнет 420 долларов за каждую, причем он уже нашел источник финансирования для этой операции. Это немедленно вызвало ажиотаж на бирже, где цены на акции тут же выросли с 340 до 380 долларов за штуку. Затем инвесторы успокоились и начали размышлять всерьез ли писал Маск или в очередной раз пошутил.

Позднее выяснилось, что Маск не шутил: незадолго до объявления неизвестный инвестор выкупил на бирже акций Tesla на два миллиарда долларов. Участники считают, что это был суверенный фонд Саудовской Аравии, который и может стать инвестором выкупа акций на рынке.

Превращение компании в частную, позволит Tesla не зависеть от биржевых котировок на ее акции. Сейчас стоимость компании постоянно изменяется из-за прогнозов аналитиков и квартальных отчетов Tesla. По словам Маска это мешает долгосрочным планам по инвестициям, хотя и приносит «сиюминутный рост капитализации».

Сейчас Маск с 20 процентами акций является крупнейшим акционером Tesla. На рынке торгуется порядка 69% акций.  С учетом долгов Tesla при стоимости акции в 420 долларов стоимость компании составит 82 миллиарда долларов.
 

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При написании новости использовалась информация:
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