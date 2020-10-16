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16 окт 2020

Найден еще один способ обмануть автопилот Tesla – баннеры!

Найден еще один способ обмануть автопилот Tesla – баннеры!

Ученые израильского Университета имени Бен Гуриона, последние два года работавшие над выявлением уязвимостей технологий машинного зрения, опубликовали результаты своих исследований. По их мнению, сбить с толку автопилот Tesla можно при помощи электронных дорожных щитов, если запустить на них нужную информацию

Все дело в том, что автопилот Tesla работает по аналогии с человеческим зрением. Электромобиль ориентируется на то, что видит вокруг себя автономная система. Однако, иногда в фокус машинного зрения попадает информация, которая может сбить с толку электромобиль и заставить его принять неожиданное решение, что в свою очередь может спровоцировать опасную ситуацию на дороге.

Сбивающими с толку факторами могут стать электронные дорожные щиты, которые демонстрируют рекламную или предупреждающую информацию. Электронике Tesla достаточно 0,42 секунды, чтобы заметить внезапно появившееся изображение. Если в момент движения электромобиля на щитах будут на мгновения загораться знаки ограничения скорости или требования об остановке, автопилот может среагировать на них внезапным торможением, даже если электрокар будет ехать на большой скорости. К тому же, если на электронные щиты вывести картинку другого автомобиля или пешехода, автономная система Tesla может принять их за реальные условия и попытаться избежать ДТП.

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