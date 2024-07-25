Новый Tesla Roadster выйдет на рынок в 2025 году

Глава компании Tesla Илон Маск подтвердил в видео-публикации финансовой отчетности за второй квартал, что производство обновленной модели Roadster начнется в 2025 году. Автомобиль будет отличаться от того прототипа, которые показали 7 лет назад

Также Маск рассказал, что готовый предсерийный экземпляр представят до конца 2024 года. Инженерная часть производства уже была закончена, но модель продолжают дорабатывать. Будет ряд отличий от шоу-кара, представленного 2017 году. Напомним, что ранее обновленная модель должна была выйти на рынок в 2020 году, но этого так и не случилось.

Заявленные характеристики достаточно амбициозные. Компания обещает разгон до “сотни” менее, чем за 2 секунды, запас хода не менее 600 миль, что эквивалентно 966 км, а также максимальную скорость свыше 400 км/ч.