Пикап Tesla появится в следующем году

Этой компании PR не нужен, ибо она спокойно обходится «твиттером» своего руководителя. На днях один из подписчиков поинтересовался у Илона Маска насчет сроков появления пикапа, а тот, в свою очередь, сообщил, что хотел бы показать прототип уже в следующем году

Конечно, понимание сроков это прекрасно, однако технические характеристики автомобиля до сих пор неизвестны. Между тем, из твитов Маска все же можно составить некоторое представление о модели. Например, сообщалось, что новинка будет представлять собой большой пикап с двойной кабиной и посадочными местами для шести человек, а сам дизайн будет футуристическим.

В техническом отношении информации еще меньше. По предварительным данным, будущего покупателя будет ждать полноценный хай-тек. Пикап оснастят двухмоторной силовой установкой, а на одном заряде он сможет проехать до 800 километров. Также автомобиль получит самовыравнивающуюся подвеску, которая будет подстраиваться под нагрузки.