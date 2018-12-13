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13 дек 2018

Пикап Tesla появится в следующем году

Пикап Tesla появится в следующем году

Этой компании PR не нужен, ибо она спокойно обходится «твиттером» своего руководителя. На днях один из подписчиков поинтересовался у Илона Маска насчет сроков появления пикапа, а тот, в свою очередь, сообщил, что хотел бы показать прототип уже в следующем году

Конечно, понимание сроков это прекрасно, однако технические характеристики автомобиля до сих пор неизвестны. Между тем, из твитов Маска все же можно составить некоторое представление о модели.  Например, сообщалось, что  новинка будет представлять собой большой пикап с двойной кабиной и посадочными местами для шести человек, а сам дизайн будет футуристическим.

В техническом отношении информации еще меньше. По предварительным данным, будущего покупателя будет ждать полноценный хай-тек.  Пикап оснастят двухмоторной силовой установкой, а на одном заряде он сможет проехать до 800 километров. Также автомобиль получит самовыравнивающуюся подвеску, которая будет подстраиваться под нагрузки.

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motor, Коммерсант

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