Пикап Tesla сможет плавать

Глава Tesla Илон Маск сообщил новые подробности о пикапе Cybertruck, выпуск которого начнется в 2021 году

Новый электрический пикап Tesla Cybertruck сможет преодолевать глубокие броды и «какое-то время держаться на плаву». Об этом в своем Twitter написал глава американского автопроизводителя Илон Маск.

Четыре года назад Маск уже говорил о подобной способности своих автомобилей, комментируя видео, в котором Tesla Model S успешно проехала через затопленный дождем тоннель в Казахстане. Тогда глава компании отметил, что это возможно благодаря герметичному комплекту батарей в днище машины, который позволяет непродолжительное время оставаться на плаву. Колеса в этом случае служат в качестве гребных механизмов.

Кузов Tesla Cybertruck, который дебютировал в конце 2019 года, сделан из высокопрочной стали, применяемой в конструкции космических ракет компании SpaceX. По словам Маска, этому материалу не страшны удары кувалдой и выстрелы из огнестрельного оружия.