Tesla хочет закупать батареи LG

Главным партерном Теслы, в том числе и поставщиком батарей, остается Panasonic. Однако поговаривают, что пыл «любви и сотрудничества» начинает иссякать

Судите сами, в январе 2019 года Panasonic заключил соглашение с Toyota о совместном производстве автомобильных аккумуляторов. Спустя несколько месяцев, в апреле, тот же Panasonic заявил о заморозке инвестиций в Gigafactory. Для несведущих поясним — это завод по выпуску автомобилей Tesla, который был построен при непосредственном участии Panasonic.

Собственно, теперь Tesla смотрит в сторону компании LG. Кстати, один из собеседников агентства Reuters сообщил, что LG Chem уже согласилась поставлять АКБ для китайской фабрики Теслы. Заявляют, что аккумуляторы будут выпускать на собственном заводе LG Chem в Нанкине. Еще одной альтернативой Panasonic может стать китайский CATL (Contemporary Amperex Technology). По состоянию на прошлый год он был вторым по величине производителем АКБ для электромобилей.