Автомобильный портал Motorpage
27 авг 2019

Tesla хочет закупать батареи LG

Tesla хочет закупать батареи LG
Автор фото: фирма-производитель

Главным партерном Теслы, в том числе и поставщиком батарей, остается Panasonic. Однако поговаривают, что пыл «любви и сотрудничества» начинает иссякать

Судите сами, в январе 2019 года Panasonic заключил соглашение с Toyota о совместном производстве автомобильных аккумуляторов. Спустя несколько месяцев, в апреле, тот же Panasonic заявил о заморозке инвестиций в Gigafactory. Для несведущих поясним — это завод по выпуску автомобилей Tesla, который был построен при непосредственном участии Panasonic.

Собственно, теперь Tesla смотрит в сторону компании LG. Кстати, один из собеседников агентства Reuters сообщил, что LG Chem уже согласилась поставлять АКБ для китайской фабрики Теслы. Заявляют, что аккумуляторы будут выпускать на собственном заводе LG Chem в Нанкине. Еще одной альтернативой Panasonic может стать китайский CATL (Contemporary Amperex Technology). По состоянию на прошлый год он был вторым по величине производителем АКБ для электромобилей.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Tesla Roadster

Tesla Roadster захватывает Марс

19 августа 2019

Новый автомобиль Джеймса Бонда- Tesla!

15 августа 2019
Tesla

Он сделал это: Илон Маск озвучил сроки дебюта пикапа Tesla

30 июля 2019
Tesla Model S

Рабочие Tesla признались в использовании изоленты при сборке машин

16 июля 2019
Tesla Model X 2017

Tesla не планирует обновлять Model S и X привычным способом

09 июля 2019
Tesla Sketchpad

Электрокары Tesla получили улучшенное приложение для рисования

02 июля 2019

 Новости Tesla Motors

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hyundai Genesis G90 - кому на руси «кореец» genesis g90 пригодится Тест драйв
26 августа 2019

Hyundai Genesis G90
"Кому на Руси «кореец» Genesis G90 пригодится"
KIA ProCeed - kia proceed gt 2019 заявка подана
Тест драйв
23 августа 2019

KIA ProCeed
"Заявка подана"
Mitsubishi Outlander - дорога в облака
Автопутешествия
21 августа 2019

Mitsubishi Outlander
"Дорога в облака"
Audi Q8 - на какой крючок вас может подцепить audi q8 2019
Тест драйв
20 августа 2019

Audi Q8
"На какой крючок вас может подцепить Audi Q8"

Написано новостей:

2 4 0 8 1