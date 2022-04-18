Tesla не даст владельцам электромобилей нормально заряжаться

Пару лет назад мировое сообщество любителей гаджетов содрогнулось от необычной новости – компания Apple решила убрать из комплектов мобильных устройств зарядный кабель. Мотивация – экономия и забота об экологии. Почему мы вспомнили об Apple? Все просто - сегодня по такому же пути идет компания Tesla

Да, американский технологический концерн решил убрать зарядный кабель из списка штатного оборудования всего модельного ряда электромобилей. Теперь провода надо покупать отдельно, как дополнительный аксессуар. На первый взгляд это кажется смешным, однако владелец электрокара без провода протянуть долго не сможет, так как на зарядных станциях его попросту нет – только розетки.

А ведь когда-то Tesla оснащала свои машины сразу двумя кабелями - NEMA 14 50 и NEMA 5 15. Первый обеспечивал зарядку мощностью до 9,6 кВт, через второй же проходило максимум 1,2 кВт. Собственно NEMA 14 50, как наиболее быстрое и эффективное устройство, было практически сразу выведено в разряд аксессуаров. Впрочем, базовая NEMA 5 15 до сегодняшнего дня всегда была в багажнике, впрочем клиенты не спешили пользоваться данным проводом (ибо зарядка была очень медленной). К слову, Илон Маск, как раз и объяснил отказ от кабеля его небольшой популярностью среди владельцев.