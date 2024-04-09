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9 апр 2024

Tesla покажет свое роботакси этим летом

Tesla покажет свое роботакси этим летом
Автор фото: фирма-производитель

Генеральный директор Tesla Илон Маск анонсировал презентацию Tesla Robo Taxi, которая должна состояться 8 августа. Разработка новинки ведется уже много лет, а в будущем, как обещает компания, она создаст свой собственный автопарк

Известно, что таксомобиль сконструирован на основе недорогой модели под условным названием Model 2. Ранее предполагалось, что она должна была выйти на рынок и продаваться по стоимости от 25 000 долларов. Однако в Tesla осознают, что такой автомобиль может не пережить конкуренцию с китайскими “электричками”, поэтому ее выпуск застопорился. И все же Маск надеется представить недорогую Model 2 к 2025 году.

Интересно, что свой таксопарк компания намерена пополнять и через владельцев автомобилей Tesla с автопилотом. Каждый сможет зарегистрировать свое транспортное средство в качестве такси в приложении для телефона и получать с поездки какой-то процент. Маск отметил, что такая функция может снизить стоимость владения Tesla, так что любой человек сможет позволить себе его приобрести.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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