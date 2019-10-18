Tesla разрешили собирать электрокары в Китае

Власти Китая добавили компанию Tesla в правительственный список одобренных автопроизводителей. Это значит, что американцы получили одобрение на сборку своих электрокаров в этой стране

По данным Reuters, соответствующий сертификат уже выдан Tesla. Теперь компания может начинать производство своих автомобилей в Китае в любое время. К слову, строительство своего завода на юге Китая американская компания Tesla начала в январе нынешнего года. Предприятие будет носить название Gigafactory. Это первый завод Tesla, который находится не в США.

Изначально с конвейера предприятия начнут сходить седаны Tesla Model 3 и новые кроссоверы Tesla Model Y. Ожидается, что сборка первых электрокаров начнется уже в конце нынешнего года. Благодаря заводу американская компания сможет продавать свою продукцию в Китае без уплаты тарифа в размере 25%.