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11 дек 2024

Tesla запустит производство бюджетной Model Q в 2025 году

Tesla запустит производство бюджетной Model Q в 2025 году

Американская компания Tesla объявила о начале производства нового электромобиля Model Q в первой половине 2025 года. Бюджетная модель будет стоить от 20 до 25 тысяч долларов и обещает стать важным шагом в расширении модельного ряда производителя

Model Q разрабатывается на новой платформе бренда и носит кодовое название Redwood. По имеющимся данным, автомобиль будет примерно на 30% легче Model 3, а его длина составит около 4 метров. Технические характеристики пока неизвестны, но предполагается, что покупателям предложат две версии с одним или двумя электромоторами. Автомобиль получит батарею емкостью 53 или 75 кВт*ч, а запас хода на одном заряде достигнет 500 км.

По мнению руководства Tesla, новая модель позволит увеличить продажи компании на 20-30% в 2025 году. Главными конкурентами Model Q называются Volkswagen ID.3 и BYD Dolphin.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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