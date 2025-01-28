В Нидерландах превратили Tesla Model 3 в катафалк

В Нидерландах выставили на продажу необычную модификацию Tesla Model 3 — электромобиль превратили в катафалк. Специализированная версия была создана компанией Derks Funeral Mobility, а её стоимость составляет 118 950 евро (12,2 миллиона рублей)

За основу взяли обновлённую Tesla Model 3 2023 года, но заднюю часть автомобиля полностью переделали: удалили задние двери, заменив их встроенными отсеками для хранения, вытянули крышу, чтобы создать пространство для гроба, и убрали второй ряд сидений. При этом передняя часть салона осталась без изменений.

Отделка выполнена из высококачественных материалов, а на потолке установлена подсветка, напоминающая знаменитое "звёздное небо” в Rolls-Royce.