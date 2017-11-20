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20 ноя 2017

Tesla показала самый динамичный автомобиль в мире

Tesla показала самый динамичный автомобиль в мире
Автор фото: фирма-производитель

На презентации электрического седельного тягача Tesla Semi глава компании Илон Маск неожиданно представил еще и модель Roadster второго поколения, назвав ее самым быстрым автомобилем на Земле.

Правда, если первое поколение модели и первая машина Tesla действительно было родстером (фактически это был электрический вариант британского спорткара Lotus), то второе поколение Roadster имеет кузова тарга со складной центральной частью крыши.

Технические характеристики впечатляют. Спорткар получил три электромотора (два сзади, один спереди), совокупный крутящий момент равен 10 000 Нм. Мощность силовой установки не рассекречена, но Маск говорит, что до 96 км/ч (60 миль/час) Tesla Roadster разгоняется за 1,9 секунды, до 160 км/ч (100 миль/час) за 4,2 секунды, а четверть мили преодолевает через 8,8 секунды. Это делает ее самой быстрой в этих дисциплинах, хотя по максимальной скорости (400 км/ч) спорткар и проигрывает самым быстрым автомобилям планеты, таким как Bugatti Chiron, Koenigsegg Agera S или Hennessey Venom F5. По запасу ходу Tesla Roadster кладет на обе лопатки все электромобили: на одной зарядке он способен проехать более 900 километров.

В Tesla намерены продавать второе поколение Roadster по цене в 200 000 долларов. Депозит в размере 50 000 долларов можно внести уже сегодня. Но сначала будет выпущена особая партия Founders Serie тиражом в 1000 экземпляров. Ее стоимость составляет 250 000 долларов, причем желающие встать в очередь должны внести в качестве депозита полную сумму. Знакомая ситуация, не правда ли? Именно так Маск собрал почти полмиллиарда долларов депозитов на запуск Tesla Model 3.

На вопрос, когда начнется производство второго поколения Tesla Roadster Маск отвечает уклончиво, но надеется, что первые клиенты получат свои машины уже в конце 2020 года.
 

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При написании новости использовалась информация:
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