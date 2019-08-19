Tesla Roadster захватывает Марс

Электрокар Tesla Roadster Илона Маска, запущенный в Космос, совершил полный оборот вокруг Солнца и отправился к Марсу. Таким образом, Илон Маск начинает запланированную экспансию «Красной планеты»

О космическом достижении электрокара сообщил специальный сайт whereisroadster.com, который, собственно, и был создан для того, чтобы каждый день публиковать актуальные данные о местонахождении электрокара. Сейчас электрокар, двигающийся со скоростью 12 км/с, находится на расстоянии 112 803 994 км от «Красной планеты».

Напомним, что автомобиль был запущен в космос в феврале 2018 года на ракете-носителе Falcon Heavy. Изначально машина выступила в качестве балластной нагрузки, призванной продемонстрировать грузоподъемность космического корабля, однако, чуть позже Tesla Roadster превратился в самостоятельный летательный аппарат.