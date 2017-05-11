Уникальный в своем роде класс General у мотовездеходов Polaris стоит немного особняком от «собратьев», выпускаемых под другими марками. И именно этим он особенно интересен

Как известно, движение – это жизнь. А жизнь – движение. И не только в физическом смысле, но и в философском. Тот, кто останавливается и продолжает стоять на месте, вскоре угасает. Касается это не только живых организмов и физических тел, но и… компаний, брендов. Если производитель прекращает совершенствовать свою продукцию, какой бы уникальной она ни была, спрос на нее вскоре неизбежно упадет, а потом наступит крах.

Особенно актуально это для тех фирм, которые занимаются творчеством. Но создание новых транспортных средств, будь то автомобиль, мотоцикл, снегоход или даже банальный трамвай, это тоже творчество! Потому и нет ничего удивительного в том, что американская компания Polaris Industries, выпускающая внедорожную технику для активного отдыха, регулярно радует своих поклонников не только новыми моделями в уже известных классах, но и открывает новые сегменты.

На пересечении классов

Не так давно между хорошо известными «утилитарниками» UTV типа side by-side под названием Ranger и откровенными «спортсменами» того же типа под названием RZR в семействе Polaris неожиданно появился еще один совершенно новый класс, который получил наименование General. Не знаю, насколько значимо звучит это на других языках, но на русском достаточно весомо – очень похоже на «генерал». Поэтому так его чаще всего у нас и называют. Хотя у себя на родине general может быть как «генералом», так и «общим» или «главным». И, думается мне, маркетологи фирмы, нарекая так свое детище, имели в виду все же смысл, который придает ему слово «общий». То есть класс, вобравший в себя много общего и от Ranger, и от RZR. Он ориентирован на тех, кто уже не хочет ездить на банальном «фермере», но и откровенный «спортсмен» ему не нужен.

Polaris General таков, что, несмотря на имеющийся за спиной кузовок, принять его за работягу Ranger может только дилетант. Уже во внешности, имеющей немало общего с RZR, сокрыта заложенная в нем природная дерзость. Из каждого обвода сквозит характер, бросающий вызов всем, вне зависимости от чинов и регалий. Сомневаюсь, что инженеры Polaris читали русскую классику, где один герой размышлял, что вот если бы взять что-то от портрета одного человека и что-то от другого, то получится кое-кто гораздо лучшей внешности, чем каждый из «доноров» по отдельности. Но поступили они именно так: у Ranger позаимствовали кузовок и утилитарные свойства, а у RZR – горячее «сердце», высокий клиренс, длинноходные подвески и бойцовский характер. Так и появился General.

Его предназначение одним словом не описать. Оно слишком широко (и это заложено в названии). Прямо как страна наша родная – как раз для нее. Он создан и чтобы покорять бездорожье, и чтобы быть помощником в работе. Для фермера способности его слишком скромны, а вот для дачника – вполне себе. Сгодится он и поклонникам мужских развлечений типа охоты и рыбалки, и любителям путешествий туда, куда Макар телят не гонял. Машина двухместная и обладает самой большой грузоподъемностью в своем классе – 499 кг. А грузовая платформа, несмотря на то что маленькая, способна принять почти три центнера поклажи.

С места – в карьер

Кабина Polaris General не похожа ни на UTV, ни на RZR. Она скорее смахивает на автомобильную. Таков же и приборный щиток. И, удивительное дело для квадроциклов, этот мотовездеход не только функционален, но и красив!

От дождя защищает полноценная крыша, от летящих спереди брызг – ветровое стекло. Кабина оборудована двумя дверями. И хотя сам производитель называет их полудверями, каждая из них, по сути, представляет собой полноценную дверь, только без стекла. Но ведь и у многих современных автомобилей такие же: когда стекло опущено, ничто не говорит о том, что оно есть. Безрамочные двери даже считаются престижными!

Невиданное дело в «квадросемействе» – сиденья можно регулировать. Впрочем, не только их, но и рулевую колонку! И кресла тут интересные: усиленные ковшеобразные, а благодаря новейшим технологиям покрытия остаются сухими даже при влажной погоде. В распоряжении водителя и пассажира буквально на расстоянии вытянутой руки несколько отсеков для хранения различных вещей (общей емкостью 23 л) с встроенным герметичным бардачком, что весьма ценно при поездках в гости ко всякой болотной нечисти.

За рулем этого транспортного средства чувствуешь себя, словно в кабине того самого легендарного «Виллиса» времен Второй мировой, только осовремененного внутри. Ну и, конечно, более спокойно: в случае переворота защищает каркас над головой, а при столкновении – ремни безопасности. Они здесь, кстати, имеют и вторую функцию, о которой не узнаешь, пока не решишь их проигнорировать: на «газ» как ни дави, быстро ехать машина отказывается, если ремень безопасности не застегнут.

Песчаные карьеры – излюбленные места для проверки возможностей внедорожной техники. Вот и мы направляемся в один из таких, что под Санкт-Петербургом. Дорога ведет через насыщенный влагой лес, по которому даже ходить неприятно, и заброшенные поля, иссеченные небольшими оврагами, но с крутыми склонами. Но после того, как литровый DOHC вышел в «рабочий» режим, сдержать General может разве что вертикальная бетонная стена. А характеристики подвесок его таковы, что даже перед серьезными препятствиями не требуется снижения скорости. Ему что яма, что пенек – все нипочем. Легкий руль с электроусилителем EPS водителя совершенно не изматывает, при этом связь с колесами чувствуется постоянно.

А устойчивость машины просто поразительная! Порой кажется, что ее база превышает длину. Из-за отсутствия переднего свеса появляется ощущение, что этот Polaris способен забраться хоть на Эверест. А что? Включай AWD с «понижайкой» L и ползи себе. На таких высотах, правда, снег и лед, да и кислорода мало… Последняя причина, пожалуй, главная, почему мы не поедем на Эверест. А вот погонять зимой по снегу никто не откажется – только не забудьте «обуть» шипованную резину!

Впрочем, это теперь уже не скоро – минимум через полгода. А сейчас самые актуальные условия – песок, глина, лужи… По ним General идет, как по асфальту. Однако в овраги, на дне которых раскисшей по весне грязи может оказаться слишком много, лезть все же не стоит. Хотя в случае чего за трактором бежать все равно не придется: самовытащиться поможет штатная лебедка с тяговым усилием аж более 2 т. Кстати, брюхо General прикрыто пластиковой защитой, так что ни снег, ни грязь в него практически не набиваются, а все уязвимые места остаются прикрытыми.

Побывавший у нас на тесте Polaris General в исполнении Velocity Blue окрашен синей автомобильной краской, которая, по утверждению производителя, в девять раз прочнее и устойчивее к царапинам, чем пластик. В эту комплектацию входят также спортивный низкопрофильный передний бампер и стильные черные матовые диски из легкого металла.

Для этого квадроцикла у дилера множество дополнительного оборудования, в том числе полностью крытая кабина, в которой с комфортом можно ездить даже зимой. К слову, General предлагается и в 4-местном варианте, что делает его многофункциональным.

На продающиеся в России модели предоставляется гарантия от производителя на 1 год. Но при бережной эксплуатации можно получить и второй год гарантийного обслуживания.

Технические характеристики Polaris General 1000 EPS Velocity Blue ГАБАРИТЫ И МАССА Длина/ширина/высота, мм 3000/1587/1870 Колесная база, мм 2060 Дорожный просвет, мм 305 Размеры грузового кузова, мм 698/1090/295 Сухая масса, кг 676 Грузоподъемность/буксировочная способность, кг 500/676 ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ Тип двигателя бензиновый 4-тактный Количество цилиндров/рабочий объем, куб. см 2/999 Мощность, л.с/об/мин 100 Система питания инжектор Cистема охлаждения жидкостная Система пуска электростартер Емкость бензобака, л 35,9 Тип трансмиссии/режимы вариатор (РVT)/Н-L-N-R-P Режимы работы привода АWD/2WD ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Передняя подвеска независимая, двойной рычаг, ход 311 мм Задняя подвеска независимая, двойной рычаг, ход 335 мм Тормоза передние/задние гидравлические, дисковые/гидравлические, дисковые Колеса передние/задние 27x9–14 / 27x11–14