Уникальный в своем роде класс General у мотовездеходов Polaris стоит немного особняком от «собратьев», выпускаемых под другими марками. И именно этим он особенно интересен
Как известно, движение – это жизнь. А жизнь – движение. И не только в физическом смысле, но и в философском. Тот, кто останавливается и продолжает стоять на месте, вскоре угасает. Касается это не только живых организмов и физических тел, но и… компаний, брендов. Если производитель прекращает совершенствовать свою продукцию, какой бы уникальной она ни была, спрос на нее вскоре неизбежно упадет, а потом наступит крах.
Особенно актуально это для тех фирм, которые занимаются творчеством. Но создание новых транспортных средств, будь то автомобиль, мотоцикл, снегоход или даже банальный трамвай, это тоже творчество! Потому и нет ничего удивительного в том, что американская компания Polaris Industries, выпускающая внедорожную технику для активного отдыха, регулярно радует своих поклонников не только новыми моделями в уже известных классах, но и открывает новые сегменты.
Не так давно между хорошо известными «утилитарниками» UTV типа side by-side под названием Ranger и откровенными «спортсменами» того же типа под названием RZR в семействе Polaris неожиданно появился еще один совершенно новый класс, который получил наименование General. Не знаю, насколько значимо звучит это на других языках, но на русском достаточно весомо – очень похоже на «генерал». Поэтому так его чаще всего у нас и называют. Хотя у себя на родине general может быть как «генералом», так и «общим» или «главным». И, думается мне, маркетологи фирмы, нарекая так свое детище, имели в виду все же смысл, который придает ему слово «общий». То есть класс, вобравший в себя много общего и от Ranger, и от RZR. Он ориентирован на тех, кто уже не хочет ездить на банальном «фермере», но и откровенный «спортсмен» ему не нужен.
Polaris General таков, что, несмотря на имеющийся за спиной кузовок, принять его за работягу Ranger может только дилетант. Уже во внешности, имеющей немало общего с RZR, сокрыта заложенная в нем природная дерзость. Из каждого обвода сквозит характер, бросающий вызов всем, вне зависимости от чинов и регалий. Сомневаюсь, что инженеры Polaris читали русскую классику, где один герой размышлял, что вот если бы взять что-то от портрета одного человека и что-то от другого, то получится кое-кто гораздо лучшей внешности, чем каждый из «доноров» по отдельности. Но поступили они именно так: у Ranger позаимствовали кузовок и утилитарные свойства, а у RZR – горячее «сердце», высокий клиренс, длинноходные подвески и бойцовский характер. Так и появился General.
Его предназначение одним словом не описать. Оно слишком широко (и это заложено в названии). Прямо как страна наша родная – как раз для нее. Он создан и чтобы покорять бездорожье, и чтобы быть помощником в работе. Для фермера способности его слишком скромны, а вот для дачника – вполне себе. Сгодится он и поклонникам мужских развлечений типа охоты и рыбалки, и любителям путешествий туда, куда Макар телят не гонял. Машина двухместная и обладает самой большой грузоподъемностью в своем классе – 499 кг. А грузовая платформа, несмотря на то что маленькая, способна принять почти три центнера поклажи.
Кабина Polaris General не похожа ни на UTV, ни на RZR. Она скорее смахивает на автомобильную. Таков же и приборный щиток. И, удивительное дело для квадроциклов, этот мотовездеход не только функционален, но и красив!
От дождя защищает полноценная крыша, от летящих спереди брызг – ветровое стекло. Кабина оборудована двумя дверями. И хотя сам производитель называет их полудверями, каждая из них, по сути, представляет собой полноценную дверь, только без стекла. Но ведь и у многих современных автомобилей такие же: когда стекло опущено, ничто не говорит о том, что оно есть. Безрамочные двери даже считаются престижными!
Невиданное дело в «квадросемействе» – сиденья можно регулировать. Впрочем, не только их, но и рулевую колонку! И кресла тут интересные: усиленные ковшеобразные, а благодаря новейшим технологиям покрытия остаются сухими даже при влажной погоде. В распоряжении водителя и пассажира буквально на расстоянии вытянутой руки несколько отсеков для хранения различных вещей (общей емкостью 23 л) с встроенным герметичным бардачком, что весьма ценно при поездках в гости ко всякой болотной нечисти.
За рулем этого транспортного средства чувствуешь себя, словно в кабине того самого легендарного «Виллиса» времен Второй мировой, только осовремененного внутри. Ну и, конечно, более спокойно: в случае переворота защищает каркас над головой, а при столкновении – ремни безопасности. Они здесь, кстати, имеют и вторую функцию, о которой не узнаешь, пока не решишь их проигнорировать: на «газ» как ни дави, быстро ехать машина отказывается, если ремень безопасности не застегнут.
Песчаные карьеры – излюбленные места для проверки возможностей внедорожной техники. Вот и мы направляемся в один из таких, что под Санкт-Петербургом. Дорога ведет через насыщенный влагой лес, по которому даже ходить неприятно, и заброшенные поля, иссеченные небольшими оврагами, но с крутыми склонами. Но после того, как литровый DOHC вышел в «рабочий» режим, сдержать General может разве что вертикальная бетонная стена. А характеристики подвесок его таковы, что даже перед серьезными препятствиями не требуется снижения скорости. Ему что яма, что пенек – все нипочем. Легкий руль с электроусилителем EPS водителя совершенно не изматывает, при этом связь с колесами чувствуется постоянно.
А устойчивость машины просто поразительная! Порой кажется, что ее база превышает длину. Из-за отсутствия переднего свеса появляется ощущение, что этот Polaris способен забраться хоть на Эверест. А что? Включай AWD с «понижайкой» L и ползи себе. На таких высотах, правда, снег и лед, да и кислорода мало… Последняя причина, пожалуй, главная, почему мы не поедем на Эверест. А вот погонять зимой по снегу никто не откажется – только не забудьте «обуть» шипованную резину!
Впрочем, это теперь уже не скоро – минимум через полгода. А сейчас самые актуальные условия – песок, глина, лужи… По ним General идет, как по асфальту. Однако в овраги, на дне которых раскисшей по весне грязи может оказаться слишком много, лезть все же не стоит. Хотя в случае чего за трактором бежать все равно не придется: самовытащиться поможет штатная лебедка с тяговым усилием аж более 2 т. Кстати, брюхо General прикрыто пластиковой защитой, так что ни снег, ни грязь в него практически не набиваются, а все уязвимые места остаются прикрытыми.
Побывавший у нас на тесте Polaris General в исполнении Velocity Blue окрашен синей автомобильной краской, которая, по утверждению производителя, в девять раз прочнее и устойчивее к царапинам, чем пластик. В эту комплектацию входят также спортивный низкопрофильный передний бампер и стильные черные матовые диски из легкого металла.
Для этого квадроцикла у дилера множество дополнительного оборудования, в том числе полностью крытая кабина, в которой с комфортом можно ездить даже зимой. К слову, General предлагается и в 4-местном варианте, что делает его многофункциональным.
На продающиеся в России модели предоставляется гарантия от производителя на 1 год. Но при бережной эксплуатации можно получить и второй год гарантийного обслуживания.
|
Технические характеристики Polaris General 1000 EPS Velocity Blue
|
ГАБАРИТЫ И МАССА
|
|
Длина/ширина/высота, мм
|
3000/1587/1870
|
Колесная база, мм
|
2060
|
Дорожный просвет, мм
|
305
|
Размеры грузового кузова, мм
|
698/1090/295
|
Сухая масса, кг
|
676
|
Грузоподъемность/буксировочная способность, кг
|
500/676
|
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ
|
|
Тип двигателя
|
бензиновый 4-тактный
|
Количество цилиндров/рабочий объем, куб. см
|
2/999
|
Мощность, л.с/об/мин
|
100
|
Система питания
|
инжектор
|
Cистема охлаждения
|
жидкостная
|
Система пуска
|
электростартер
|
Емкость бензобака, л
|
35,9
|
Тип трансмиссии/режимы
|
вариатор (РVT)/Н-L-N-R-P
|
Режимы работы привода
|
АWD/2WD
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
|
Передняя подвеска
|
независимая, двойной рычаг, ход 311 мм
|
Задняя подвеска
|
независимая, двойной рычаг, ход 335 мм
|
Тормоза передние/задние
|
гидравлические, дисковые/гидравлические, дисковые
|
Колеса передние/задние
|
27x9–14 / 27x11–14
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