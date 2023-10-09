Автомобильный портал Motorpage
9 окт 2023

В Китае стартовали продажи обновленного Voyah Dreamer

В Китае стартовали продажи обновленного Voyah Dreamer
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Dongfeng открыла предзаказы на новый минивэн Voyah Dreamer 2024 модельного года. Стоимость автомобиля начинается от 369 900 юаней (примерно 5 081 000 рублей)

Обновленный Voyah Dreamer не изменился в плане дизайна, но получил усовершенствованную техническую начинку. Разработчики сохранили в салоне широкую цифровую панель длиной 140 см. Теперь за ее работу отвечает новейший чип Qualcomm Snapdragon 8155. Также в оснащение были добавлены: автоматический климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, система управления голосом, панорамная крыша с люком, усовершенствованные ассистенты вождения, а также 23 дополнительных датчика. Габариты автомобиля как и прежде составляют: 5315/1985/1800 мм., а колесная база - 3200 мм.

Самые важные изменения коснулись технических характеристик. В основе гибридной силовой установки Dreamer лежит бензиновая “четверка” объемом 1,5 л. и два электродвигателя. Суммарная мощность - 571 л.с. и 840 Нм крутящего момента (было - 394 л.с. и 610 Нм). Гибридный Dreamer теперь комплектуется аккумулятором емкостью 43 кВт*ч. Максимальный запас хода в гибридном режиме составит 1231 км (по циклу CLTC). Средний расход топлива - 5,36 л. на 100 км. Электрическая версия не подверглась изменениям. Автомобиль сохранил электрическую силовую установку суммарной мощностью 435 л.с. и 620 Нм. Емкость аккумулятора - 108,73 кВт*ч. Запас хода по циклу СLTC составит 650 км.

При написании новости использовалась информация:

Комментарии к новости

Последние новости

...
Voyah Free DNA

В Россию привезли уникальный Voyah Free

04 октября 2023
Voyah Zhuiguang PHEV

Опубликованы первые изображения гибридного Voyah Zhuiguang PHEV

15 сентября 2023
Voyah Free

В Китае представлен обновленный Voyah Free

21 августа 2023
Voyah Free EVR

Voyah Free обзавелся русским языком

19 июля 2023
Voyah Dream

Voyah Dream приехал в Россию в электрическом исполнении

16 мая 2023
Voyah Passion

В Россию едет Voyah Passion

28 апреля 2023

 Новости Voyah

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jetour Dashing - jetour dashing (2023) «догнать кролика» Тест драйв
10 октября 2023

Jetour Dashing
"«Догнать кролика»"
Livan X3 Pro - livan x3 pro (2023) как средство передвижения
Тест драйв
03 октября 2023

Livan X3 Pro
"Livan X3 Pro как средство передвижения"
Chery Arrizo 8 - chery arrizo 8 (2022) правила бизнеса
Тест драйв
27 сентября 2023

Chery Arrizo 8
"Правила бизнеса"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 9 0 1