В Китае стартовали продажи обновленного Voyah Dreamer

Китайская компания Dongfeng открыла предзаказы на новый минивэн Voyah Dreamer 2024 модельного года. Стоимость автомобиля начинается от 369 900 юаней (примерно 5 081 000 рублей)

Обновленный Voyah Dreamer не изменился в плане дизайна, но получил усовершенствованную техническую начинку. Разработчики сохранили в салоне широкую цифровую панель длиной 140 см. Теперь за ее работу отвечает новейший чип Qualcomm Snapdragon 8155. Также в оснащение были добавлены: автоматический климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, система управления голосом, панорамная крыша с люком, усовершенствованные ассистенты вождения, а также 23 дополнительных датчика. Габариты автомобиля как и прежде составляют: 5315/1985/1800 мм., а колесная база - 3200 мм.

Самые важные изменения коснулись технических характеристик. В основе гибридной силовой установки Dreamer лежит бензиновая “четверка” объемом 1,5 л. и два электродвигателя. Суммарная мощность - 571 л.с. и 840 Нм крутящего момента (было - 394 л.с. и 610 Нм). Гибридный Dreamer теперь комплектуется аккумулятором емкостью 43 кВт*ч. Максимальный запас хода в гибридном режиме составит 1231 км (по циклу CLTC). Средний расход топлива - 5,36 л. на 100 км. Электрическая версия не подверглась изменениям. Автомобиль сохранил электрическую силовую установку суммарной мощностью 435 л.с. и 620 Нм. Емкость аккумулятора - 108,73 кВт*ч. Запас хода по циклу СLTC составит 650 км.