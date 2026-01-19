Zeekr готовит обновление для модели 007

Продажи обновленных Zeekr 007 и 007 GT стартуют во втором квартале 2026 года

Сообщается, что модели получат новые батареи с быстрой зарядкой, а также следующее поколение систем помощи водителю на базе чипа Nvidia Drive Thor U. Он придет на смену нынешней системе с двумя процессорами Orin X. При этом в Zeekr подчеркивают, что дизайн и интерьер 007 останутся практически без изменений.

Напомним, что актуальный Zeekr 007 оснащается одним электромотором на 422 л.с. или двумя суммарной мощностью 646 л.с. Привод – задний и полный соответственно. У версии GT силовая установка идентична. Максимальный запас хода – 870 км (у одномоторной версии) и 770 км (у двухмоторной версии).