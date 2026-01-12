Zeekr показал новый кроссовер X8

Компания Zeekr опубликовала изображения новой модели. Это будет крупный кроссовер, который займет место на ступень ниже флагманского X9 в иерархии бренда

На изображениях можно заметить, что дизайн новинки выполнен в стилистике старшего X9. Обе модели имеют крупную прямоугольную решетку радиатора и С-образную светодиодную оптику. Изображения интерьера кроссовера пока не опубликованы, но ожидается, что салон будет либо 5-, либо 6-местным. Точные габариты кроссовера: 5100х1998х1780 мм при колесной базе 3069 мм.

X8 оснащен гибридной силовой установкой с 2,0-литровым двигателем и двумя электромоторами. Суммарная мощность системы — 1400 л.с. Заявленный запас хода на электротяге — 256 и 328 км в зависимости от батареи.