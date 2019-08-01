Acura возродит спортивную линейку Type S

Компания Acura опубликовала тизер шоу-кара Type S. Судя по короткому ролику, речь идет о некотором спортивном обвесе. Зарубежные СМИ предполагают, что новинка предвещает TLX следующего поколения и возрождение спортивной линейки Type S

О том, что со сменой поколения TLX может получить «заряженную» версию Type S, говорили еще в 2016 году. Тогда Honda, владеющая брендом Acura, зарегистрировала товарный знак «TLX Type S». Скорее всего, от стандартного седана «горячая» модификация будет отличаться не только спортивным дизайном экстерьера и интерьера, но и более мощными силовыми агрегатами.

Что касается самого концепта, то каких-либо подробностей о нем пока нет. Есть предположение, что его дебют состоится 15 августа в рамках Monterey Car Week, тогда же в компании рассекретят и технические характеристики.