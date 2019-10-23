Alpina заряжает „Тройку“

Немецкое тюнинг-ателье Alpina представило на Токийском автосалоне переосмысленную версию седана BMW 3-Series нового поколения

Описывать внешность автомобиля, которая практически не изменилась – моветон, но мы все же позволим себе выдать краткий список новых штрихов. Итак, седан обзавелся спортивной выпускной системой со сдвоенными патрубками, новым аэродинамическим обвесом, а также 20-дюймовыми коваными колесами со спортивными покрышками Pirelli.

Техника, вот где кроется дьявол, причем в прямом смысле этого слова. Новый Alpina B3 оснастили существенно доработанным трехлитровым рядным шестицилиндровым мотором с двумя турбинами, развивающим 462 л. с. и 700 Н•м крутящего момента. Двигатель работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF, специально перенастроенной инженерами Alpina. Новинка способна ускоряться с места до первой «сотни» за 3,8 с, а максимальная скорость составила 303 километра в час.