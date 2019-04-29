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29 апр 2019

Aston Martin выпустит спорткар Vantage с тремя педалями

Aston Martin выпустит спорткар Vantage с тремя педалями
Автор фото: фирма-производитель

Компания Aston Martin опубликовала тизер новой модификации купе Vantage. На картинке изображены три педали, что намекает на версию автомобиля с механической КПП

Сейчас автомобиль доступен только с восьмиступенчатым «автоматом» ZF.  Что касается нового исполнения, то  по данным зарубежных изданий,  Vantage оснастят шестиступенчатой механической коробкой передач. Сочетаться она будет с четырёхлитровым турбомотором V8, который британцам поставляет Mercedes-AMG.  Любопытно, что это первый случай, когда такой двигатель станет работать вместе с «механикой».

Сам по себе мотор выдает 510 лошадиных сил и 685 Нм крутящего момента. Vantage с таким мотором и автоматической коробкой передач разгоняется с места до ста километров в час за 3,7 секунды. Возможно, что со сменой коробки динамические характеристики  также несколько изменятся. Любопытно, что на тизере новой модели есть логотип гоночного подразделения автопроизводителя – AMR, которое занимается подготовкой экстремальных модификаций дорожных машин марки. Вероятно, установкой механической КПП  и последующей настройкой автомобиля будет заниматься именно команда AMR.

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При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru, EVO

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