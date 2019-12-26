Редакция MotorPage.ru поздравляет всех читателей с наступающим Новым годом и Рождеством! Смотрите в будущее с оптимизмом, пусть в новом году вам сопутствует удача! Здоровья вам, счастья и любви! По традиции, мы также передаем вам поздравления и добрые пожелания от наших коллег, друзей и партнеров.
Дорогие друзья!
От лица всей команды Audi Россия я рад поздравить вас с Новым годом и Рождеством!
2019 год был наполнен яркими и незабываемыми событиями – марка Audi отметила множество громких премьер. Мы представили российским покупателям мощный Audi RS 5 Sportback, обновили линейку автомобилей семейства Q, расширили список доступных модификаций самых популярных моделей. В следующем году мы продолжим радовать поклонников бренда с четырьмя кольцами интересными новинками.
Новый год – это время, когда каждый из нас ждет больших перемен и чудес! Наслаждайтесь жизнью в компании безупречных автомобилей, двигайтесь к своей мечте на максимальной скорости, открывайте для себя новые дороги и будьте готовы к новым ярким событиям! Продолжайте мечтать и будьте счастливы каждую минуту нового года! С наступающими праздниками!
Любомир Найман, глава марки Audi в России
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