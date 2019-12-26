С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! Высказался в рамках следующего круглого стола: Редакция MotorPage.ru поздравляет всех читателей с наступающим Новым годом и Рождеством! Смотрите в будущее с оптимизмом, пусть в новом году вам сопутствует удача! Здоровья вам, счастья и любви! По традиции, мы также передаем вам поздравления и добрые пожелания от наших коллег, друзей и партнеров. Чэн Сяогуан генеральный директор ООО «Хавейл Мотор Рус»

Дорогие друзья!

HAVAL поздравляет вас с наступающим Новым годом!

Уходящий год был непростым, со своими радостями и печалями, ошибками и победами. Он принес много замечательных моментов и встреч. Для нас он стал насыщенным событиями: мы открыли свой первый завод в России, запустили два интеллектуальных кроссовера: HAVAL F7 и F7x, а также локализовали внедорожник HAVAL H9. Нам удалось увеличить продажи и стать китайским автомобильным брендом № 1 в России.

Работая над новыми HAVAL F7 и F7x, мы стремились предложить вам достойные автомобили, которые вы будете ценить и по-настоящему полюбите. Мы делаем больше, чем автомобили: мы создаем для вас верных друзей.

Мы рады встретить 2020 год вместе с вами. Это будет незабываемый год, наполненный приятными сюрпризами и яркими моментами. Мы желаем вам счастья и вдохновения мечтать. И помните — HAVAL всегда рядом, чтобы помочь вам преодолеть любые расстояния.

Генеральный директор ООО «Хавейл Мотор Рус» Чэн Сяогуан