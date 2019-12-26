Редакция MotorPage.ru поздравляет всех читателей с наступающим Новым годом и Рождеством! Смотрите в будущее с оптимизмом, пусть в новом году вам сопутствует удача! Здоровья вам, счастья и любви! По традиции, мы также передаем вам поздравления и добрые пожелания от наших коллег, друзей и партнеров.
HAVAL поздравляет вас с наступающим Новым годом!
Уходящий год был непростым, со своими радостями и печалями, ошибками и победами. Он принес много замечательных моментов и встреч. Для нас он стал насыщенным событиями: мы открыли свой первый завод в России, запустили два интеллектуальных кроссовера: HAVAL F7 и F7x, а также локализовали внедорожник HAVAL H9. Нам удалось увеличить продажи и стать китайским автомобильным брендом № 1 в России.
Работая над новыми HAVAL F7 и F7x, мы стремились предложить вам достойные автомобили, которые вы будете ценить и по-настоящему полюбите. Мы делаем больше, чем автомобили: мы создаем для вас верных друзей.
Мы рады встретить 2020 год вместе с вами. Это будет незабываемый год, наполненный приятными сюрпризами и яркими моментами. Мы желаем вам счастья и вдохновения мечтать. И помните — HAVAL всегда рядом, чтобы помочь вам преодолеть любые расстояния.
Генеральный директор ООО «Хавейл Мотор Рус» Чэн Сяогуан
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