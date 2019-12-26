С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! Высказался в рамках следующего круглого стола: Редакция MotorPage.ru поздравляет всех читателей с наступающим Новым годом и Рождеством! Смотрите в будущее с оптимизмом, пусть в новом году вам сопутствует удача! Здоровья вам, счастья и любви! По традиции, мы также передаем вам поздравления и добрые пожелания от наших коллег, друзей и партнеров. Томас Мильц глава марки Volkswagen в России

Дорогие друзья!

От лица марки Volkswagen поздравляем вас с наступающим Новым годом!

Хотим поблагодарить вас за поддержку и преданность нашей марке на протяжении 2019 года. В следующем, 2020 году, мы обещаем еще больше продуктовых новинок и других сюрпризов.

Желаем вам в будущем году больше ярких эмоций, побед, интересных приключений, благополучия и новых открытий.

Томас Мильц глава марки Volkswagen в России