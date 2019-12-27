Редакция MotorPage.ru поздравляет всех читателей с наступающим Новым годом и Рождеством! Смотрите в будущее с оптимизмом, пусть в новом году вам сопутствует удача! Здоровья вам, счастья и любви! По традиции, мы также передаем вам поздравления и добрые пожелания от наших коллег, друзей и партнеров.
Поздравляю вас с наступающим 2020 годом!
В преддверии нового года хочется вспомнить всё хорошее, что было в прошлом. Мы запустили обновлённый пикап L200, который снискал массу положительных отзывов и завоевал сразу несколько авторитетных наград. В активную фазу вошел наш процесс переоформления дилерской сети в соответствии с новым глобальным дизайном. Надеюсь, все клиенты, посетившие наши новые дилерские центры, по достоинству оценят наши усилия. А в следующем году всех фанатов Mitsubishi в России также ждут не менее интересные новости и обновления!
Девиз нашей компании “Drive your ambition” (Воплощение твоих амбиций), и в 2020 году мы желаем вам претворить в жизнь всё, что вы загадаете. Мечтайте по-крупному и достигайте новых вершин! Пусть ваши близкие и родные всегда будут рядом, чтобы поддержать и разделить радость побед!
Осаму Иваба, Президент и Исполнительный директор ООО «ММС Рус», официального дистрибьютора автомобилей Mitsubishi в России
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