Редакция MotorPage.ru поздравляет всех читателей с наступающим Новым годом и Рождеством! Смотрите в будущее с оптимизмом, пусть в новом году вам сопутствует удача! Здоровья вам, счастья и любви! По традиции, мы также передаем вам поздравления и добрые пожелания от наших коллег, друзей и партнеров.
От лица компании Renault Россия я рад поздравить читателей MotorPage.ru с Новым 2020 годом!
2019 стал для нас очень важным - мы представили новый купе-кроссовер Renault ARKANA,
ставший гордостью команды Renault Россия.
Под бой Курантов принято загадывать желания, строить планы на год грядущий, который
наверняка принесет яркие эмоции и новые открытия.
Желаю вам в новом году тысяч километров безопасных дорог, свободы передвижения в городах и
за их пределами, запоминающихся путешествий, настоящих приключений и, конечно, удачи на
пути к поставленным целям!
С уважением,
Генеральный директор Renault Россия
Ян Птачек
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