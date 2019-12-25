С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! Высказался в рамках следующего круглого стола: Редакция MotorPage.ru поздравляет всех читателей с наступающим Новым годом и Рождеством! Смотрите в будущее с оптимизмом, пусть в новом году вам сопутствует удача! Здоровья вам, счастья и любви! По традиции, мы также передаем вам поздравления и добрые пожелания от наших коллег, друзей и партнеров. Ян Птачек генеральный директор Renault Россия

Дорогие друзья!

От лица компании Renault Россия я рад поздравить читателей MotorPage.ru с Новым 2020 годом!

2019 стал для нас очень важным - мы представили новый купе-кроссовер Renault ARKANA,

ставший гордостью команды Renault Россия.

Под бой Курантов принято загадывать желания, строить планы на год грядущий, который

наверняка принесет яркие эмоции и новые открытия.

Желаю вам в новом году тысяч километров безопасных дорог, свободы передвижения в городах и

за их пределами, запоминающихся путешествий, настоящих приключений и, конечно, удачи на

пути к поставленным целям!

С уважением,

Генеральный директор Renault Россия

Ян Птачек