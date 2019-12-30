С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! Высказался в рамках следующего круглого стола: Редакция MotorPage.ru поздравляет всех читателей с наступающим Новым годом и Рождеством! Смотрите в будущее с оптимизмом, пусть в новом году вам сопутствует удача! Здоровья вам, счастья и любви! По традиции, мы также передаем вам поздравления и добрые пожелания от наших коллег, друзей и партнеров. Александр Андреев Ведущий программы «Народный тест-драйв» на радио Вести ФМ

Дорогие водители!

Не буду желать вам, чтобы все было хорошо, так не бывает. И без проблем 2020 год не обойдется. Но пусть все проблемы, с которыми придется столкнуться в новом году, будут вам по плечу. Пусть позитива будет больше, чем негатива, а солнечных дней больше, чем дождливых. Если вы, конечно, не любите дождь. Пусть жизнь будет разной, но позволит радоваться ей во всех ее проявлениях. Сил вам, мужества, юмора, терпения и, конечно, здоровья для того, чтобы чувствовать вкус жизни! Новых целей и успешного их достижения! И, мы же водители! Пусть старая машина не огорчает, а если будет новая, то только радует! С наступающим!

Александр Андреев