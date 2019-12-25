Редакция MotorPage.ru поздравляет всех читателей с наступающим Новым годом и Рождеством! Смотрите в будущее с оптимизмом, пусть в новом году вам сопутствует удача! Здоровья вам, счастья и любви! По традиции, мы также передаем вам поздравления и добрые пожелания от наших коллег, друзей и партнеров.
От лица марки ŠKODA я поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
В уходящем году нам успешно удалось реализовать все задуманное: мы вывели на российский рынок обновленный SUPERB, отпраздновали дебют принципиально нового RAPID и представили долгожданный KAROQ. Кроме того, в декабре стартовало производство ŠKODA KAROQ в Нижнем Новгороде, что позволит предложить российским покупателям лучшее соотношение цены и качества.
Все это стало возможно благодаря нашим клиентам, сотрудникам, партнерам и всем поклонникам марки, которые вдохновляют нас на создание еще более динамичных, эмоциональных, безопасных и надежных автомобилей.
В новом десятилетии мы с командой желаем всем читателям MotorPage.ru ярких, запоминающихся событий и безопасных дорог! Пусть новый год принесет вам и вашим семьям много путешествий и незабываемых впечатлений!
С искренними пожеланиями,
Ян Прохазка
Руководитель марки Skoda в России
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