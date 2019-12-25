С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! Высказался в рамках следующего круглого стола: Редакция MotorPage.ru поздравляет всех читателей с наступающим Новым годом и Рождеством! Смотрите в будущее с оптимизмом, пусть в новом году вам сопутствует удача! Здоровья вам, счастья и любви! По традиции, мы также передаем вам поздравления и добрые пожелания от наших коллег, друзей и партнеров. Ян Прохазка руководитель марки Skoda в России

Дорогие друзья!

От лица марки ŠKODA я поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

В уходящем году нам успешно удалось реализовать все задуманное: мы вывели на российский рынок обновленный SUPERB, отпраздновали дебют принципиально нового RAPID и представили долгожданный KAROQ. Кроме того, в декабре стартовало производство ŠKODA KAROQ в Нижнем Новгороде, что позволит предложить российским покупателям лучшее соотношение цены и качества.

Все это стало возможно благодаря нашим клиентам, сотрудникам, партнерам и всем поклонникам марки, которые вдохновляют нас на создание еще более динамичных, эмоциональных, безопасных и надежных автомобилей.

В новом десятилетии мы с командой желаем всем читателям MotorPage.ru ярких, запоминающихся событий и безопасных дорог! Пусть новый год принесет вам и вашим семьям много путешествий и незабываемых впечатлений!

С искренними пожеланиями,

Ян Прохазка

Руководитель марки Skoda в России