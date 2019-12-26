С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! Высказался в рамках следующего круглого стола: Редакция MotorPage.ru поздравляет всех читателей с наступающим Новым годом и Рождеством! Смотрите в будущее с оптимизмом, пусть в новом году вам сопутствует удача! Здоровья вам, счастья и любви! По традиции, мы также передаем вам поздравления и добрые пожелания от наших коллег, друзей и партнеров. Вячеслав Кузяков генеральный директор Jaguar Land Rover Россия

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Для компании Jaguar Land Rover 2019 год был наполнен важными и знаковыми событиями. Мы представили ряд долгожданных премьер, среди которых обновленные Land Rover Discovery Sport, Jaguar XE, Jaguar F-TYPE и, конечно, легендарный Land Rover Defender, который появится в России в 2020 году.

От всей души хочу пожелать вам покорять новые высоты, достигать поставленных целей, сохранять оптимизм и всегда идти вперед! Пусть новый год принесет вам тепло и радость! Счастья в новом году!

Генеральный директор Jaguar Land Rover Россия Вячеслав Кузяков