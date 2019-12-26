С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! Высказался в рамках следующего круглого стола: Редакция MotorPage.ru поздравляет всех читателей с наступающим Новым годом и Рождеством! Смотрите в будущее с оптимизмом, пусть в новом году вам сопутствует удача! Здоровья вам, счастья и любви! По традиции, мы также передаем вам поздравления и добрые пожелания от наших коллег, друзей и партнеров. Андрей Акифьев управляющий директор Nissan и Datsun в России

Дорогие друзья!

Вместе с командой Nissan и Datsun сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и

Рождеством! В 2019-м мы запустили производство и продажи нашего бестселлера - обновленного

Nissan Qashqai, особенно гордимся тем, что именно с этим обновлением достигнут

беспрецедентный уровень адаптации к российским дорогам и потребностям клиентов. В

уходящем году завод Nissan в Санкт-Петербурге отметил 10-летие, а компания работает в России

уже 15 лет. Мы с благодарностью провожаем этот год и с нетерпением ждем следующий.

Желаю вам счастья в новом году!

Андрей Акифьев,

Управляющий директор Nissan и Datsun в России