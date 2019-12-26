Редакция MotorPage.ru поздравляет всех читателей с наступающим Новым годом и Рождеством! Смотрите в будущее с оптимизмом, пусть в новом году вам сопутствует удача! Здоровья вам, счастья и любви! По традиции, мы также передаем вам поздравления и добрые пожелания от наших коллег, друзей и партнеров.
Вместе с командой Nissan и Datsun сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и
Рождеством! В 2019-м мы запустили производство и продажи нашего бестселлера - обновленного
Nissan Qashqai, особенно гордимся тем, что именно с этим обновлением достигнут
беспрецедентный уровень адаптации к российским дорогам и потребностям клиентов. В
уходящем году завод Nissan в Санкт-Петербурге отметил 10-летие, а компания работает в России
уже 15 лет. Мы с благодарностью провожаем этот год и с нетерпением ждем следующий.
Желаю вам счастья в новом году!
Андрей Акифьев,
Управляющий директор Nissan и Datsun в России
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