Автомобильный портал Motorpage
Высказался в рамках следующего круглого стола:

С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Редакция MotorPage.ru поздравляет всех читателей с наступающим Новым годом и Рождеством! Смотрите в будущее с оптимизмом, пусть в новом году вам сопутствует удача! Здоровья вам, счастья и любви! По традиции, мы также передаем вам поздравления и добрые пожелания от наших коллег, друзей и партнеров.

Андрей Акифьев
Nissan
26 декабря 2019

Андрей Акифьев

управляющий директор Nissan и Datsun в России

Дорогие друзья!

Вместе с командой Nissan и Datsun сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и
Рождеством! В 2019-м мы запустили производство и продажи нашего бестселлера - обновленного
Nissan Qashqai, особенно гордимся тем, что именно с этим обновлением достигнут
беспрецедентный уровень адаптации к российским дорогам и потребностям клиентов. В
уходящем году завод Nissan в Санкт-Петербурге отметил 10-летие, а компания работает в России
уже 15 лет. Мы с благодарностью провожаем этот год и с нетерпением ждем следующий.
Желаю вам счастья в новом году!

Андрей Акифьев,
Управляющий директор Nissan и Datsun в России

Вам понравилось интервью?

Расскажите друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках

Также высказались:

Обзоров машин на сайте:

4 7 1 7