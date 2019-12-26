С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! Высказался в рамках следующего круглого стола: Редакция MotorPage.ru поздравляет всех читателей с наступающим Новым годом и Рождеством! Смотрите в будущее с оптимизмом, пусть в новом году вам сопутствует удача! Здоровья вам, счастья и любви! По традиции, мы также передаем вам поздравления и добрые пожелания от наших коллег, друзей и партнеров. Ив Каракатзанис Президент и Председатель правления АО «АВТОВАЗ»

Дорогие друзья!

Дорогие друзья!

Для меня и моей семьи это будет еще один Новый год в России. Я очень люблю эту страну и с удовольствием провожу здесь праздничные дни со своими друзьями. Новый год мы всегда встречаем с ожиданием важных перемен к лучшему. Я желаю редакции Motorpage.ru и всем читателям, чтобы оптимизм и добрые надежды сопровождали Вас, помогали в работе, в достижении целей, а праздничные дни в кругу семьи и друзей задавали позитивное настроение на целый год. Мы, Бренд LADA, всегда будем рядом, делая Ваши путешествия к новым горизонтам комфортными и увлекательными. С Новым годом!

Ив Каракатзанис,

Президент и Председатель правления АО «АВТОВАЗ»