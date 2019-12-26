Редакция MotorPage.ru поздравляет всех читателей с наступающим Новым годом и Рождеством! Смотрите в будущее с оптимизмом, пусть в новом году вам сопутствует удача! Здоровья вам, счастья и любви! По традиции, мы также передаем вам поздравления и добрые пожелания от наших коллег, друзей и партнеров.
Дорогие друзья!
Для меня и моей семьи это будет еще один Новый год в России. Я очень люблю эту страну и с удовольствием провожу здесь праздничные дни со своими друзьями. Новый год мы всегда встречаем с ожиданием важных перемен к лучшему. Я желаю редакции Motorpage.ru и всем читателям, чтобы оптимизм и добрые надежды сопровождали Вас, помогали в работе, в достижении целей, а праздничные дни в кругу семьи и друзей задавали позитивное настроение на целый год. Мы, Бренд LADA, всегда будем рядом, делая Ваши путешествия к новым горизонтам комфортными и увлекательными. С Новым годом!
Ив Каракатзанис,
Президент и Председатель правления АО «АВТОВАЗ»
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