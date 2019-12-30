С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! Высказался в рамках следующего круглого стола: Редакция MotorPage.ru поздравляет всех читателей с наступающим Новым годом и Рождеством! Смотрите в будущее с оптимизмом, пусть в новом году вам сопутствует удача! Здоровья вам, счастья и любви! По традиции, мы также передаем вам поздравления и добрые пожелания от наших коллег, друзей и партнеров. Алексей Грамматчиков обозреватель журнала «Эксперт»

Друзья, коллеги, читатели!

Мир стоит на пороге больших перемен, и особенно это относится к автомобильному бизнесу. Электромобили, каршеринг, беспилотные технологии уже кардинально трансформируют всё, что связано с понятием индивидуальной мобильности. И вовсе не обязательно бояться и тем более паниковать в связи с наступлением новой эры, она открывает новые возможности перед теми, кто не страшится перемен и сумеет вовремя предугадать потребительский спрос. Мы живём действительно в интересное время! Поздравляю с наступающим Новым 2020 годом и желаю всем брать от новых технологий лучшее, а старое пусть уходит в историю и на музейные полки, нечего за него держаться!



Алексей Грамматчиков, обозреватель журнала «Эксперт», член жюри премии «Топ-5 Авто»