Редакция MotorPage.ru поздравляет всех читателей с наступающим Новым годом и Рождеством! Смотрите в будущее с оптимизмом, пусть в новом году вам сопутствует удача! Здоровья вам, счастья и любви! По традиции, мы также передаем вам поздравления и добрые пожелания от наших коллег, друзей и партнеров.
Мир стоит на пороге больших перемен, и особенно это относится к автомобильному бизнесу. Электромобили, каршеринг, беспилотные технологии уже кардинально трансформируют всё, что связано с понятием индивидуальной мобильности. И вовсе не обязательно бояться и тем более паниковать в связи с наступлением новой эры, она открывает новые возможности перед теми, кто не страшится перемен и сумеет вовремя предугадать потребительский спрос. Мы живём действительно в интересное время! Поздравляю с наступающим Новым 2020 годом и желаю всем брать от новых технологий лучшее, а старое пусть уходит в историю и на музейные полки, нечего за него держаться!
Алексей Грамматчиков, обозреватель журнала «Эксперт», член жюри премии «Топ-5 Авто»
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