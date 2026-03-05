Audi допускает появление нового суперкара с ДВС. Но это будет не R8

В модельной гамме Audi сегодня не хватает двухдверного флагмана. После ухода A5 Coupe, TT и R8 бренд фактически остался без классического спортивного купе. Однако в Ингольштадте не исключают, что однажды бензиновый суперкар может вернуться

Генеральный директор компании Гернот Дёлльнер заявил, что появление такой модели в будущем теоретически возможно. При этом он дал понять, что название R8 возрождать не планируется. Новый проект, если получит зеленый свет, будет самостоятельной моделью.

В ближайшие годы роль спортивного флагмана частично должен взять на себя электрический Audi Concept C. Он станет первым двухдверным спорткаром марки после ухода нескольких моделей из гаммы. Концепт должен превратиться в серийный автомобиль в течение ближайших двух лет.

Если же Audi все-таки решится на создание нового суперкара с ДВС, логичным решением может стать использование платформы от Lamborghini Temerario. Подобный подход уже применялся ранее. Первые поколения R8 были технически близки к моделям Lamborghini и создавались на общей архитектуре, что позволило значительно снизить затраты на разработку.

