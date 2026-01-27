Автомобильный портал Motorpage
27 янв 2026

Audi объявила войну большим экранам и пообещала вернуть ощущение настоящего премиума

Audi объявила войну большим экранам и пообещала вернуть ощущение настоящего премиума
Автор фото: фирма-производитель

Главный креативный директор Audi Массимо Фраскелла открыто раскритиковал увлечение автопроизводителей крупными экранами, заявив, что подобные решения не улучшают пользовательский опыт и зачастую отвлекают водителя, что создает опасную ситуацию во время движения

По словам Фраскеллы, избыточная цифровизация отвлекает от ощущения качества материалов и сборки. Именно эти черты долгие годы формировали фирменный характер интерьеров Audi, включая знаменитый эффект Audi click, который ассоциировался с выверенной механикой кнопок и переключателей.

Новый вектор развития компания продемонстрировала на концепте Audi Concept C. В нем центральный экран уменьшен до 10,4 дюймов и может убираться в переднюю панель, а ключевую роль снова играют металлические вставки, фактурные поверхности и физические элементы управления. В Audi подчеркивают, что речь идет не об отказе от технологий, а о более осмысленном их использовании.

В компании также признают, что в прошлом уровень качества отделки салона был выше и намерены вернуться к этим стандартам в будущих моделях. Реальное влияние новой философии станет заметно ближе к 2027 году, когда на рынок выйдут модели, созданные уже под руководством Фраскеллы.
 

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...

Audi показала уникальный концепт GT50, созданный в честь 5-цилиндрового мотора

17 декабря 2025

Audi вернет физические кнопки и улучшит водительские ассистенты

01 декабря 2025
Audi E SUV концепт

Audi выводит на рынок Китая электрический кроссовер под своим новым брендом

24 ноября 2025

Audi представила собственный болид для участия в Формуле-1

13 ноября 2025
Audi Q6 e-tron offroad Concept (2025)

Audi готовит конкурента Mercedes-Benz G-Class и Land Rover Defender

15 октября 2025
Audi Q8 e-tron quattro (2024)

Volkswagen столкнулся с кризисом из-за проблемного партнерства с Rivian

25 сентября 2025

 Новости Audi

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Subaru Outback - subaru outback (2022) японский полноприводный универсал Тест драйв
26 января 2026

Subaru Outback
"Японский полноприводный универсал"
Jetour T2 - jetour t2 discovery (2024) для города и бездорожья
Тест драйв
20 января 2026

Jetour T2
"Для города и бездорожья"
Honda Crider - honda crider (2018) японское имя, китайское исполнение
Тест драйв
13 января 2026

Honda Crider
"Японское имя, китайское исполнение"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 7 8 2