Audi объявила войну большим экранам и пообещала вернуть ощущение настоящего премиума

Главный креативный директор Audi Массимо Фраскелла открыто раскритиковал увлечение автопроизводителей крупными экранами, заявив, что подобные решения не улучшают пользовательский опыт и зачастую отвлекают водителя, что создает опасную ситуацию во время движения

По словам Фраскеллы, избыточная цифровизация отвлекает от ощущения качества материалов и сборки. Именно эти черты долгие годы формировали фирменный характер интерьеров Audi, включая знаменитый эффект Audi click, который ассоциировался с выверенной механикой кнопок и переключателей.

Новый вектор развития компания продемонстрировала на концепте Audi Concept C. В нем центральный экран уменьшен до 10,4 дюймов и может убираться в переднюю панель, а ключевую роль снова играют металлические вставки, фактурные поверхности и физические элементы управления. В Audi подчеркивают, что речь идет не об отказе от технологий, а о более осмысленном их использовании.

В компании также признают, что в прошлом уровень качества отделки салона был выше и намерены вернуться к этим стандартам в будущих моделях. Реальное влияние новой философии станет заметно ближе к 2027 году, когда на рынок выйдут модели, созданные уже под руководством Фраскеллы.

